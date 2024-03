En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por empresas israelíes en contra del Gobierno tras su exclusión en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024.

El ministro Alejandro Rivera, la ministra Sandra Araya y el abogado (i) Jorge Gómez desestimaron la procedencia del recurso al “no existir derecho indubitado (que no admite duda) de las empresas en favor de las cuales se recurre”.

El fallo sostiene que el recurso de protección tiene como objetivo “restablecer el imperio de un derecho indubitado cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de este u otras de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”.

Y señala que en el libelo “no se han señalado hechos que den cuenta que las personas jurídicas en cuyo favor se recurre ostenten un derecho indubitado que pueda ser fundamento de la vulneración a las garantías constitucionales” indicadas en la Carta Fundamental.

Por ello, y de acuerdo a lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto al folio 1”.

El recurso de las empresas

El escrito fue presentado este jueves, y argumentó que la exclusión de las empresas, “sin justificación alguna, constituye un caso de discriminación arbitraria, basado en la exclusión por su origen o nacionalidad“.

Además, basó su denuncia en que “no se respetó la legislación vigente, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental como arbitrario, perturbando, transgrediendo y privando en forma actual el legítimo derecho que consagra la Constitución a los participantes de no ser afectado por una discriminación arbitraria, ni por una autoridad del Estado ni por un particular, en este caso, por parte del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa”.

Así las cosas, acusaron que “los recurridos (Gobierno) han atentado arbitrariamente en contra de los derechos de los afectados”.

La decisión de la exclusión de Israel en la Fidae fue dada a conocer este martes por el Ministerio de Defensa, que señaló que por decisión del Gobierno las empresas israelíes no participarán en esta versión de la Fidae.

El evento, que se llevará a cabo del 9 al 14 de abril, es organizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y es considerado el principal encuentro aeroespacial y de defensa de América Latina y que reúne a más de 40 expositores internacionales.

La exclusión de las empresas israelíes de la Fidae 2024 sigue un patrón similar al ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno anunció la marginación de empresas rusas en respuesta a la agresión a Ucrania.

La decisión refleja la postura del Gobierno ante conflictos internacionales y su compromiso con los principios de política exterior del país.