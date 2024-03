La polémica por la exclusión de las empresas israelíes por parte del Gobierno chileno en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024 está lejos de terminar.

Una vez conocida la noticia, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, acusó que la decisión “perjudica aún más las relaciones bilaterales” entre ambos países.

Incluso, las empresas israelíes presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Gobierno y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El documento reza que a través de su ministerio de Defensa, Israel “tiene confirmada su participación en el evento Fidae 2024, según se desprende del sitio web del SIBAT, que es su oficina de Cooperación Internacional de Defensa, la que tiene publicada las empresas que participarían en el evento”.

El escrito continúa argumentando que la exclusión de las empresas, “sin justificación alguna, constituye un caso de discriminación arbitraria, basado en la exclusión por su origen o nacionalidad“.

Además, basa su denuncia en que “no se respetó la legislación vigente, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental como arbitrario, perturbando, transgrediendo y privando en forma actual el legítimo derecho que consagra la Constitución a los participantes de no ser afectado por una discriminación arbitraria, ni por una autoridad del Estado ni por un particular, en este caso, por parte del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa”.

Así las cosas, acusan que “los recurridos (Gobierno) han atentado arbitrariamente en contra de los derechos de los afectados”.

Exclusión de Israel en la Fidae

La decisión la dio a conocer este martes el Ministerio de Defensa, que señaló que por decisión del Gobierno las empresas israelíes no participarán en esta versión de la Fidae.

El evento, que se llevará a cabo del 9 al 14 de abril, es organizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y es considerado el principal encuentro aeroespacial y de defensa de América Latina y que reúne a más de 40 expositores internacionales.

La exclusión de las empresas israelíes de la Fidae 2024 sigue un patrón similar al ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno anunció la marginación de empresas rusas en respuesta a la agresión a Ucrania.

La decisión refleja la postura del Gobierno ante conflictos internacionales y su compromiso con los principios de política exterior del país.