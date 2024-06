Ministro Cordero: “Creo que la alcaldesa Matthei tiene un problema serio con cuál es el tipo de asesoría que está recibiendo”

El titular de Justicia manifestó que, a su juicio, los polémicos dichos de la jefa comunal sobre narcopolítica y crimen organizado en Chile no son de mala fe, sino por desconocimiento de la información.

Tras sus polémicos dichos sobre narcopolítica y crimen organizado en Chile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, sostuvo que, a su juicio, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, “tiene un problema serio” con el tipo de asesoría que está recibiendo.

¿Qué pasó?

La semana pasada, la jefa comunal aseguró que “hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”. Desde el Gobierno le recordaron que, como funcionaria pública, tiene el deber de denunciar este tipo de acusaciones.

Posteriormente, Matthei dio cuenta que en 2023 se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para entregarle un listado de 75 personas relacionadas con crimen organizado y casos de características similares, como los crímenes de Ronald Ojeda y Emmanuel Sánchez. Sin embargo, el personero de Gobierno desmintió sus palabras y afirmó que “ninguno de los sospechosos” está en dicha nómina.

Luego, la jefa comunal continuó criticando al Ejecutivo. Incluso, acusó que fue atacada por la administración presidencial y que en La Moneda “no están entendiendo bien lo que es el crimen organizado”.

Respuesta de Cordero

Este sábado, en entrevista con Mega, se le consultó al ministro Cordero sobre la polémica con la alcaldesa Matthei.

En primera instancia, manifestó que está “dando la cara” con la función que desempeña: “Yo rindo cuentas. Estoy sujeto a ciertas obligaciones y a ciertos riesgos”, y respecto a la jefa comunal, le reconoce su trayectoria profesional en el sector público, pero, a su juicio, “ella tiene un problema serio (con) cuál es el tipo de asesoría que está recibiendo, porque la ha llevado a cometer algunos errores, y no lo atribuyo a mala fe ni nada parecido. Especialmente, yo creo que no conoce la información que ha estado sucediendo“.

Bajo ese punto, el secretario de Estado comentó que en días posteriores a la animación sobre narcopolítica, los medios de comunicación le han consultado en distintas ocasiones sobre el tema, “y en eso ella ha dicho explícitamente ‘paso’. Yo supongo que habrá sido una expresión fruto del momento, pero los antecedentes están ahí, si ella los requiere”.

Es así, que Cordero considera que los abogados de Matthei probablemente le deben haber recordado que se equivocó, porque a continuación yo veo que ella ha eludido ese tema, y me parece bien no insistir en un asunto, salvo que tenga antecedentes sólidos y que a mí me parece que está bien”.

Sin embargo, “insistir en la lucha con las organizaciones criminalizadas, es tan compleja esa afirmación, porque para que las organizaciones criminales se expandan, requieren de la corrupción del sector público y de la política, y no hay organización criminal sin que pueda avanzar en eso“, agregó. “Además, esto también tiene un riesgo, porque no hay organización criminal que tampoco puede expandirse si no inyecta todos sus recursos ilícitos en la economía, por eso para el sector privado este tema es tan delicado también, y por eso los temas de secretos bancarios son tan importantes”, continuó.

“Entonces, cuando usted hace una afirmación de que la política está comprometida, es muy seria para la democracia, ese es mi único punto. Ella puede tener puntos específicos y decir ‘mire yo entregué 75′ (…) y a mí me parece bien que ella haga su punto, pero esa otra afirmación, yo creo que es muy perjudicial para la democracia. Ese es mi único punto”, sentenció.