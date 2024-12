"¿En qué está la hija de...?": Revelan conversación de Monsalve en la que pregunta por la denunciante antes de llegar al Gobierno

Los nuevos detalles, contenidos en la declaración de Gustavo Herrera, exjefe de gabinete de Manuel Monsalve, ante la Fiscalía Centro Norte, han generado controversia, debido a la forma en la que habría llegado la denunciante al cargo que ocupaba en la Subsecretaría del Interior al monto en los que ocurrieron los hechos imputados.

Polémica han generado los nuevos detalles revelados por la declaración de Gustavo Herrera, exjefe de gabinete de Manuel Monsalve, ante la Fiscalía Centro Norte, que dio luces sobre la llegada de su denunciante al puesto que ostentaba al momento de los hechos.

Esto luego de que se diera a conocer que el exsubsecretario del Interior, imputado y en prisión preventiva tras ser acusado de delitos de violación y abuso sexual contra una asesora de la cartera, haya manifestado un interés previo en la presunta víctima.

Así lo dio a conocer Herrera, quien además detalló que Monsalve aparentemente habría tenido una relación de conocidos con el padre de la víctima, ya que ambos eran de Curanilahue.

Declaración de Gustavo Herrera

El exjefe de gabinete y exasesor de Monsalve durante su periodo parlamentario aseguró que durante una conversación informal entre ambos, el exsubsecretario preguntó por la mujer, según consignó T13.

Según detalló Herrera, el padre de la denunciante se había comunicado con él en marzo de 2023 para hacerle llegar una solicitud de reunión, lo que llevó a Herrera a ponerlo en contacto con Monsalve.

“Él tomó contacto conmigo. Me llamó en su rol de dirigente, me quería mandar una solicitud que no recuerdo de qué era. Mucha gente de la provincia de Arauco nos siguió contactando porque él (Monsalve) fue diputado por cuatro periodos de la zona”, explicó.

Tras esta conversación, el exsubsecretario le habría preguntado “¿en qué está la hija del XX?”, refiriéndose a su situación laboral, a lo que Herrera le consultó al padre, quien respondió que estaba sin trabajo.

Fue en ese contexto que el exjefe de gabinete se comunicó directamente con la joven, tras pedir su contacto, y le solicitó su currículum para ver si existía alguna oportunidad laboral. El procedimiento fue catalogado como “informal” por Herrera.

“A ella yo no la conocía, nunca la había visto ni en Curanilahue, siendo un pueblo chico no la ubicaba”, añadió.

Llegada de la víctima a la Subsecretaría del Interior

A mediados de 2023, la víctima comenzó a trabajar en la Subsecretaría del Interior en un rol técnico. Sin embargo, para el primer semestre de 2024, su nombre surgió como una opción para asumir un cargo de mayor responsabilidad.

En su declaración, Herrera mencionó que, debido a la falta de personal especializado, sugirió la posibilidad de contratar a la denunciante, quien finalmente fue seleccionada para el puesto, tras evaluar su perfil junto con el equipo de trabajo y Monsalve.

“Necesitábamos a alguien especial para compromisos y teníamos una estrechez en términos económicos, y necesitábamos a una persona ordenada”, sostuvo.

Al ser consultado por Fiscalía sobre quién tomó la decisión final de incorporar a la joven al cargo, Herrera afirmó no recordar con exactitud, pero indicó que fue una decisión tomada en conjunto con Monsalve.

Explicó también que le ofreció el puesto a la denunciante de manera informal, y que ella aceptó al día siguiente.

“La llamé, le comenté que estábamos buscando una nueva persona para este rol más ejecutivo, ella me dijo que le diera un día para pensarlo y le dije que obvio. Al día siguiente me dio la respuesta positiva”, declaró, enfatizando en que también le detalló los pormenores del cargo.

Aunque dijo no recordar quién fue la persona que tomó la decisión final respecto al ascenso, descartó insistencia por parte de Monsalve en la elección de la víctima: “No veo que el subsecretario haya insistido en que solo fuera ella para este cargo”, puntualizó.