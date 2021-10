El pasado 6 de octubre, el pleno de la Convención Constitucional aprobó la realización de plebiscitos dirimentes de carácter obligatorio, para que sea la ciudadanía que decida si se incluyen o no, algunas normas en la nueva carta magna.

La noticia no cayó bien entre los convencionales de Vamos Por Chile, que iniciaron la búsqueda de apoyos para acudir a la Corte Suprema para anular la aprobación del mecanismo. Los representantes del oficialismo contaban con plazo hasta este lunes para reunir las 39 firmas necesarias, que finalmente no lograron conseguir.

“Ante la envergadura del engaño de los plebiscitos dirimentes, toda la centroderecha se alineó para acudir a la Corte Suprema pero 37 firmas no son suficientes y eso lo sabemos desde el día de la elección de los convencionales, lo que marca hoy un hito al no llegar a las 39 firmas es la cobardía de la izquierda democrática que sigue bailando al ritmo del Partido Comunista, no se han movido ni un milímetro de lo que ellos dictan“, afirmó Arturo Zúñiga (UDI).

Tras no conseguir los patrocinios necesarios, la convencional Marcela Cubillos (UDI) escribió en sus redes sociales: “PC “negociará” con amenaza de plebiscito intermedio arriba de la mesa. Y FA con tal que no le frustren su sueño de “una constitución propia” seguirá jugando el juego del PC”.

“Y los ex Concert, que son aún menos que CHV, haciendo como que juegan porque no se atreven a diferenciarse”, añadió.

“No tuvimos 39 firmas para ir a la Suprema, y lo que estaba en juego no era un quórum o un plebiscito, sino el estado de derecho. La izquierda debió hacer también su esfuerzo, y no lo hizo”, redactó en su cuenta de Twitter, Teresa Marinovic.

“La historia los recordará como cobardes, y a poco andar verán lo torpe de sus cálculos”, agregó.