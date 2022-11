Para las 14:00 horas está programado el cónclave de este domingo donde el Gobierno se reunirá con los presidentes y representantes de las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, para marcar el rumbo político de la administración del presidente Gabriel Boric tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

La cita fue realizada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a través de un correo electrónico. El encuentro se llevará a cabo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar.

¿Qué dijeron los partidos?

Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social (CS), dijo que “desde luego que es una instancia inédita de diálogo, de tender puentes entre las distintas coaliciones para establecer una única alianza de gobierno que se ponga detrás de las reformas que hoy está impulsando nuestro presidente Gabriel Boric”.

“Tenemos que calibrar una hoja de ruta que se haga cargo de las preocupaciones más urgentes en materia de seguridad, crecimiento económico y de combate al alza de la vida, pero también enfocarnos en reformas estructurales como lo es la reforma previsional que está destinada a mejorar inmediatamente la calidad de vida de las personas jubiladas”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, indicó que “estar con el presidente, que pueda él definir cierto sentido estratégico para esta etapa del Gobierno, nos parece bien importante”.

“Evidentemente hubo una reconfiguración de fuerzas a partir del 4 de septiembre y que es importante que abordemos, considerando que se necesitan mayorías amplias para tener esta reforma, la reforma tributaria, y en el fondo poder avanzar en aquellos problemas como la seguridad”, añadió.

“Las reformas legales que se van a presentar y van a discutirse son de mucha relevancia para Chile y yo espero también que todos los parlamentarios estén sin cálculos menores apoyando aquello”, continuó.

En tanto, Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática (RD), manifestó que, a su juicio, el cónclave del domingo tiene dos grandes objetivos: el primero, “es fortalecer una alianza de gobierno; si bien hoy día no tenemos una coalición política de gobierno única -tenemos dos coaliciones-, pero sí podríamos decir que estamos en una alianza de gobierno, de partidos diversos y que tenemos que mejorar sin duda alguna la coordinación política, dotarnos de una mínima orgánica de funcionamiento -que hasta el día de hoy no la tenemos-”.

“Por otro lado, revisar o evaluar lo que ha sido hasta ahora la marcha del gobierno y cómo se proyectan los siguientes meses, por ejemplo, de aquí al cumplimiento de un año, el primer año de gobierno del presidente Boric”, agregó.

Por su parte, el presidente de Comunes, Marco Velarde, manifestó que “el cónclave tiene que servir para conducir los próximos seis meses de gobierno. Por lo menos de aquí a marzo que el Gobierno tenga un diseño para las urgencias sociales, en términos de seguridad y también de economía, pero también sobre nuestras reformas”.

“Aquí hay dos reformas que se están tramitando en el presente, que es la tributaria y también la previsional, que se va a ingresar en estos días por la Cámara de Diputados, y lo importante es que ambas coaliciones se conformen en una sola alianza de gobierno que pueda conducir el ciclo de reformas que viene”, sentenció.

Crítica de Espinoza

Pese a las declaraciones de Vodanovic, el senador del PS Fidel Espinoza manifestó su descontento con el actuar del Ejecutivo y dijo no estar “con el ánimo mínimo de poder participar” en las reuniones oficialistas.

“En este gobierno en particular yo no me encuentro con el ánimo mínimo de poder participar, porque no ha habido respeto. Muchos de los ministros ni siquiera contestan un teléfono cuando uno busca soluciones para los problemas de la gente, muchos de los ministros o ministras nos han ninguneado, han actuado con una soberbia inusitada”, afirmó.