“No hablamos de peluches ni de joyas”: Los descargos de los concejales de Recoleta en la primera reunión municipal sin Jadue

La tensa reunión estuvo marcada por carteles en apoyo a Jadue y algunos encontronazos entre concejales.

Tras la decisión de la justicia de decretar prisión preventiva para Daniel Jadue (PC) por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, Recoleta llevó a cabo este martes su primer concejo municipal sin la presencia del alcalde.

La instancia fue encabezada por el concejal Fares Jadue (PC), el más votado en las municipales y principal carta del oficialismo para reemplazar al alcalde Jadue en las elecciones de octubre.

La tensa reunión, que partió con algunos encontronazos entre algunos de sus participantes, estuvo marcada por carteles de apoyo al alcalde que algunos de los concejales colgaron de sus computadores.

Casi 40 minutos después de comenzada la sesión, los concejales hicieron intervenciones sobre la situación judicial que envuelve al jefe comunal.

¿Qué dijeron?

El primero de la ronda fue el concejal Cristian Weibel (PC), quien destacó algunos de los principales proyectos populares de Daniel Jadue al mando de Recoleta: “Se ha dicho que Jadue es un peligro para la sociedad (…). Sin duda, un alcalde así es un peligro para un sector. Tengo certeza de que las medidas tomadas contra él son desproporcionadas. Toda mi solidaridad y mi respeto a quien le ha cambiado la vida a miles de chilenos”.

Luego vino la concejala Karen Garrido (PC), quien expresó: “Daniel Jadue no solo ha llevado adelante una gestión municipal intachable, sino también ha sido promotor de múltiples acciones en pro del bienestar de nuestras familias recoletanas (…). Muchas de estas estrategias populares que él ha llevado adelante son las que están en estos momentos enfrentando a la justicia y a los grandes poderes económicos en nuestro país”.

Siguió en la ronda Joceline Parra (PC) con una declaración más dura: “No puedo creer que se ocupe este tremendo trabajo revolucionario que ha hecho nuestro alcalde para ganar retos políticos. Estamos hablando de cosas importantes, no estamos para payasadas (…) esto no es un juego, hablamos de cosas serias, no de peluches ni de joyas“.

Tras esto, vino el concejal José Luis Salas (PS), quien valoró la acción de la justicia y señaló que “las imputaciones que se están haciendo no tienen color político”.

Luego vino el concejal Felipe Cruz (RN), quien se sumó a las palabras de Salas y apreció la labor del Poder Judicial en el caso de Jadue: “Viene esperanza para una buena gestión, para que podamos tener una comuna sin corrupción, sin maltrato, sin abusos y sin el uso ilegítimo de los recursos públicos”.

Después de Cruz vino la concejala Natalia Cuevas (PC): “Tanto por jurisprudencia ni por doctrina, en este caso no aplica la prisión preventiva. Si uno revisa los antecedentes, se da cuenta de que claramente hay otros motivos”.

Finalmente, Fares Jadue se sumó a las palabras de quienes entregaron su apoyo al alcalde de Recoleta y prosiguió con la jornada.