“Como nuevo”: Miguel “Negro” Piñera es dado de alta tras una semana internado

El cantante y hermano del expresidente Sebastián Piñera compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Este martes, Miguel “Negro” Piñera informó que fue dado de alta tras más de una semana internado a propósito de su diagnóstico de leucemia.

El cantante fue internado de urgencia el pasado 13 de enero en la Clínica RedSalud Vitacura “en razón del tratamiento de su patología”, según informaron desde el mismo recinto de salud entonces.

¿Qué dijo Miguel “Negro” Piñera?

En una publicación de redes sociales, el hermano del expresidente Sebastián Piñera compartió la noticia, la cual fue acompañada de un video del comediante Stefan Kramer imitando al fallecido mandatario.

“Por fin me dieron de alta feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios, los leo todos”, escribió en el post de Instagram.

También publicó un jocoso video. “Hoy salí de la clínica (tras) una semana adentro chatooo ahora me siento como en el video. Como nuevo. Volver a los 17 después de vivir un siglo”, señaló.

