Comisión de Seguridad discutió relación con Venezuela tras dichos sobre Caso Ojeda: Monsalve descartó cortar lazos

En una sesión tensa, el ministro del Interior subrogante defendió la necesidad de mantener relaciones diplomáticas para efectuar expulsiones judiciales de ciudadanos venezolanos condenados en Chile.

Este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados abordó la relación con Venezuela tras la polémica generada por los dichos del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien afirmó que el exmilitar Ronald Ojeda fue víctima de una “operación de falsa bandera“.

La instancia, presidida por el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton y de mayoría opositora, fue bastante tensa al momento de evaluar el corte de lazos diplomáticos entre ambos países a raíz de una serie de desencuentros relacionados con el caso.

En la sesión también participó el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, a quien se le cuestionó la postura del Gobierno frente los dichos del fiscal Saab. Cabe recordar que el presidente Gabriel Boric anunció que enviará una nota de protesta a Venezuela en respuesta a las polémicas declaraciones del persecutor.

Lee también: Tras polémicos dichos de fiscal Saab por caso Ojeda: ¿Qué es una “operación de falsa bandera”?

“Entre 2018 y 2021, y no lo hago con un objeto de comparar, se expulsaron 200 ciudadanos venezolanos por razones judiciales. Entre 2022 y 2024 se han hecho 442 expulsiones judiciales de ciudadanos venezolanos que están en la cárcel. Yo pregunto, ¿qué hago con aquellos ciudadanos venezolanos que están en la cárcel por secuestro y termina su condena? ¿Qué hago con ellos? Los dejó libre en Chile porque cumplieron su condena o los expulso. ¿Qué quieren que haga? Para expulsarlos tengo que tener relaciones diplomáticas, si no, no se pueden hacer expulsiones judiciales”, cuestionó Monsalve.

En esa línea, el subsecretario también se refirió a los cuestionamientos de la alcaldesa de Providencia y eventual carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien aseguró, en conversación con CNN Chile Radio, que la administración presidencial “sigue siendo ingenuo con Venezuela, porque si alguien cree alguna vez que ese régimen va a cooperar con nosotros está totalmente equivocado”.

“¿Dónde está la ingenuidad? ¿En querer sacar de Chile personas que han cometido delitos graves y tener la posibilidad diplomática de sacarlos?, o ¿Quiere que los dejen libres en el territorio nacional?°, inquirió el ministro (s).

Lee también: Presidente Boric anuncia que Chile enviará nota de protesta a Venezuela tras declaraciones de su fiscal por el Caso Ojeda

En la instancia, el diputado e integrante de la comisión Henry Leal (UDI) replicó estos dichos, cuestionando el acuerdo de seguridad para avanzar en estrategias de cooperación para el combatir al crimen organizado.

“Quiero que los delincuentes estén presos y los que estén con decreto de expulsión se vayan del país”, sostuvo.