(Agencia Uno) – El Colegio de Matronas y Matrones de Chile calificó de “gravísima” la nueva falla en métodos anticonceptivos informado ayer por Instituto de Salud Pública (ISP) e hizo un llamado al Ministerio de Salud a extremar la fiscalización y aplicar las máximas sanciones al laboratorio involucrado.

En un comunicado difundido este domingo, el gremio señaló que con este nuevo incidente “nuevamente se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al no tener la seguridad de adquirir anticonceptivos de calidad, seguros y confiables, por lo que insistimos en la necesidad de mejorar los controles de calidad en cuanto a productos farmacéuticos, asegurando el derecho de las mujeres a decidir respecto a su salud reproductiva”.

Este viernes, el ISP suspendió la línea de envasado de productos hormonales del Laboratorio Andrómaco S.A., luego de efectuar una inspección en sus dependencias.

Por su parte, el laboratorio informó el retiro voluntario del anticonceptivo oral “Serenata 20 comprimidos recubiertos, serie N° D21191A”, del titular Silesia S.A., debido a un reclamo recibido el 29 de noviembre del año pasado, tras el cual detectaron un comprimido placebo en el alvéolo correspondiente al que contiene principios activos.

“Nos parece gravísima la falta del laboratorio al no informar oportunamente a la autoridad sanitaria de la falla en la manufactura de sus anticonceptivos, poniendo en alto riesgo a todas las usuarias”, acotando que “queremos nuevamente emplazar al área de gestión de riesgo en el Minsal y consultar el resultado en la gestión para asegurar la calidad del laboratorio productor y certificación por parte de la autoridad sanitaria, debido a esta misma situación ocurrida en septiembre del 2020 y coincidentemente con el mismo laboratorio”, señalan desde el colegio.

Asimismo, hicieron “un llamado a todas las mujeres usuarias de SERENATA 20 a que revisen sus blíster, el número de serie de él y a acudir a su Centro de Salud, para solicitar orientación con su matrona/matrón, o profesional médico especialista, de cómo se debe manejar adecuadamente la situación. Se recomienda no suspender la ingesta y reforzar con un método de barrera (condón masculino o femenino)”, puntualiza el gremio.

“Esperamos que este hecho se investigue y se apliquen las máximas sanciones que contemple la ley, para evitar una nueva vulneración a las mujeres, lo representa una violación a los derechos fundamentales de las personas”, señalaron.

En tanto, la presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Jéssica Rojas Gahona, comentó que “como colegio nos preocupa que una vez más se estén vulnerando los derechos en salud sexual y salud reproductiva de las mujeres. Este caso es gravísimo, no solo por los eventuales perjuicios de embarazos no planificados que se pudieran haber producido, sino por el negligente actuar de un laboratorio que incurrió en una falta gravísima, ya que no informó oportunamente a la autoridad sanitaria en la falla en la manufactura de los productos anticonceptivos”.

“Hacemos un emplazamiento a las autoridades a extremar la fiscalización de la industria farmacológica, ya que lo que sucede aumenta la desconfianza de la población en las políticas públicas. Hacemos un llamado a las mujeres usuarias de este método anticonceptivo a revisar sus blíster“, recalcó la dirigente.