¡Gracias por la confianza!: CNN Chile Radio AM brilla y alcanza a 427.000 personas en su primer mes

En su primer mes de transmisión, el programa conducido por Carolina Urrejola y Fernando Paulsen ha logrado un destacado desempeño a través de las plataformas YouTube, X, Instagram y el sitio CNNChile.com.

CNN Chile Radio AM, bajo la conducción de Carolina Urrejola y Fernando Paulsen, marca un hito al celebrar su primer mes al aire con un rendimiento excepcional. Esta propuesta informativa, que marcó el lanzamiento de la señal radial, ha sumado hasta la fecha 427.000 personas mediante las plataformas como YouTube, Instagram, X y el portal CNNChile.com.

#CNNChileRadio | Comenzó a regir la nueva Ley de Etiquetado de Alcoholes ¿En qué consiste? La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explica los detalles de la normativa. 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/qMQKLvy2r9 — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2024

“La positiva acogida de CNN Chile Radio AM, transmitido de 7 a 10 de la mañana, refleja nuestra misión de abordar temas de relevancia nacional junto a destacadas personalidades de la política y economía chilena desde el primer día”, destacó la directora de CNN Chile Radio, Carolina Urrejola.

Diversas figuras públicas como el Presidente de la República Gabriel Boric, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el arzobispo de Santiago monseñor Fernando Chomalí, la ministra del trabajo Jeannette Jara y el titular de Vivienda Carlos Montes, han sido entrevistadas en el set de CNN Chile Radio.

Además de la información actualizada, el clima y servicios presentados por José Miguel Mardones, el programa destaca por su sección Agenda Económica liderada por Sebastián Aguirre y Nicolás Paut.

Carolina Urrejola informó que a partir de hoy, quienes tienen dispositivos Apple, pueden bajar la nueva aplicación de CNN Chile desde la App Store, donde podrás se podrá escuchar CNN Chile Radio de forma gratuita.

La propuesta digital de CNN Chile Radio forma parte de una estrategia integral para fortalecer el compromiso con la audiencia chilena y global. El ecosistema informativo de CNN Chile abarca el canal de televisión por cable, el rediseño del sitio cnnchile.com, el lanzamiento de una nueva aplicación que permitirá escuchar la radio en todos los dispositivos móviles, así como podcasts y programas adaptados para plataformas digitales como YouTube, Instagram, X, entre otras.

CNN Chile ha sido reconocido como el canal de televisión con mayor credibilidad y calidad en Chile, según el informe de consumo de noticias y evaluación del periodismo en Chile de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Feedback. Asimismo, ha sido destacado como el canal de TV más confiable en Chile según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford.