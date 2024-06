Fepasa descarta irregularidades: Tenía los permisos, tren iba a velocidad permitida y maquinista hacía el recorrido hace 20 años

Tras el mortal accidente en San Bernardo, la Dirección del Trabajo señaló incumplimiento a la normativa laboral y anunció entregará informes a familias de las víctimas para que evalúen acciones legales.

A raíz del mortal accidente en San Bernardo, el gerente general de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa), David Fernández, descartó irregularidades por parte de la empresa privada, sosteniendo que la compañía contaba con los permisos respectivos, que el tren de carga iba a la velocidad permitida y que el maquinista hacía el recorrido hace 20 años.

Los hechos

A las 00:15 horas, un tren de pruebas sin pasajeros de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y un tren de carga de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) colisionaron fuertemente en la vía principal, entre Puente Maipo y Nos. Producto del impacto, dos trabajadores de la empresa privada fallecieron, mientras que nueve personas resultaron con heridas de gravedad.

Además, la Fiscalía confirmó que dos funcionarios de la entidad pública fueron detenidos por el Departamento de Investigaciones Criminales OS9 de Carabineros. Uno de ellos –el conductor– está hospitalizado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el otro –encargado del control de vías– se encuentra en custodia del OS9.

En sus respectivos momentos, ambos pasarán a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Eric Martin, presidente de EFE, indicó que se requiere una “investigación acuciosa” por lo ocurrido. “Las máquinas de Ferrocarriles tienen cajas negras, semejantes a las de los aviones, con las cuales se registran los movimientos, la velocidad y eso son antecedentes que van a estar a disposición de la investigación y de la justicia”, comentó.

Por su parte, la Dirección del Trabajo (DT) afirmó que hubo incumplimiento a la normativa laboral y que les entregarán informes de lo ocurrido a las familias de las víctimas para que evalúen acciones legales.

Además, indicó que la investigación tendrá prioridad al tratarse de un accidente fatal, por lo que no sobrepasará los 30 días.

Respecto al incumplimiento, la Dirección agregó que las multas son de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi $4 millones.

Sin embargo, la DT no indicó, por el momento, cuál es la empresa que no cumplió la normativa. No obstante, sí sostuvo a CNN Chile que son tres compañías involucradas en el caso: Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) y EFE Central, que es filial de EFE.

¿Qué dijo Fepasa?

Tras el accidente, Fepasa emitió un comunicado en el que sostuvo que el tren de carga “contaba con la correspondiente autorización de la Unidad de Control Tráfico de EFE”, por lo que, “la colisión se produjo por causas que se investigan”.

Horas después, el gerente general de la compañía realizó punto de prensa donde reiteró que la empresa cumplió con la normativa. También, sostuvo que “el protocolo especifica que cada tren debe comunicarse con la central, es decir, los tripulantes de Fepasa tienen comunicación con la central de tráfico y el tren de pasajeros, a su vez, tiene comunicación con la central. No hay un protocolo de comunicación entre los tripulantes de los distintos trenes“.

Asimismo, descartó que haya habido alguna irregularidad en el servicio del tren de carga. “Fepasa se movilizó con autorización de la Central de Tráfico, transitó a la velocidad permitida -máximo 65 km/h-, y en el momento del impacto la velocidad de Fepasa era de 58 km/h. Estaban los permisos, las autorizaciones, está todo. La caja negra, está todo. Este es un viaje que se realiza regularmente. De hecho, el maquinista que llevaba la locomotora llevaba 20 años haciendo este recorrido con mucha experiencia”, agregó.

Fernández además aprovechó el espacio para comentar que tiene instrucción del presidente del directorio de la empresa privada, así como de todo el grupo en general, de entregar 100% de apoyo a las familias de los afectados, algo que ya han comenzado a hacer desde los primeros momentos del reporte del accidente, aseguró.

“El modo ferroviario sigue ofreciendo mucha más seguridad”

En la instancia también se le consultó a David Fernández si, a su juicio, el transporte ferroviario continúa siendo un modo seguro. Esto debido a que algunos personeros políticos ya han comenzado a poner en duda dicha efectividad.

“El último accidente grande que recordamos fue el año 80, hace 44 años. Si uno hace una comparación de los accidentes carreteros, la estadística muestra -y esta es fuente de Carabineros de Chile- que los accidentes en carretera son 44 veces más que los accidentes ferroviarios. Lo que ocurre es que cuando ocurre un accidente ferroviario es espectacular, pero claramente el modo ferroviario sigue ofreciendo mucha más seguridad que el modo carretero“, contestó de forma tajante.