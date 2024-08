“Charlatán”: Sebastián Sichel anuncia acciones legales contra Luis Hermosilla tras alusión en su contra

El candidato a alcalde de Ñuñoa se refirió a la mención que se hizo cuando asumió como presidente de Banco Estado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a la alusión que se hizo en su contra en medio de la formalización del abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

En la instancia, el fiscal Miguel Ángel Orellana relató cómo Hermosilla se había convertido en una especie de operador político de la familia Jalaff. En cierto punto, revelan el diálogo que mantuvo Hermosilla con Álvaro Jalaff respecto a la designación de Sichel como presidente de Banco Estado.

El fiscal relató que “esta noticia se la manda Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla y le pregunta ‘¿Esto es bueno para nosotros?’ Luis Hermosilla le contesta: no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick). Cuando quieras”.

“Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras. Le dice: ‘ayúdame con Sichel, por favor’. Luis Hermosilla le dice: ‘le metí una llamada y no me ha contestado‘. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel”, relató el persecutor.

La respuesta de Sichel

La respuesta vino del propio aludido. A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Sichel aseguró que “presentaremos acciones legales contra el Señor Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito”.

“No voy a dejar que (un) charlatán que denigra la profesión, ademas de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, aseguró.