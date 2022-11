El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, descartó hacer efectuado malversación de recursos públicos y manifestó que “siempre” ha actuado “correctamente y apegado a la ley”.

¿Qué pasó?

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) dio a conocer que el pasado 18 de abril, Sandra Ibáñez, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar y esposa de Chahuán, cargó $74.000 de combustible en la camioneta Kia que está registrada por el congresista en el Senado, en una estación de servicio en el sector de Montemar de Concón.

Consultado sobre por qué su esposa aparece en los registros del Congreso utilizando la tarjeta que es de uso exclusivo para los parlamentarios y personal habilitado, Chahuán respondió: “Yo soy muy riguroso en términos de uso de los recursos públicos. Ella cargó el vehículo una sola vez. Ese día yo iba hablando por teléfono, iba como copiloto porque andaba sin chofer”.

Sin embargo, el medio citado indicó el también presidente de RN ese día realizó labores legislativas en la sede del Congreso en Santiago, luego asistió a la Comisión Política de su partido en Providencia y finalmente participó de manera presencial en el programa Aquí Se Debate: Convención de CNN Chile, en Santiago.

Frente a ello, Chahuán reconoció que su esposa no estaba con él en ese momento, como había sostenido. “Ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”, aseguró.

El medio citado también sostuvo que los registros muestran que otro de los vehículos de Chahuán, de marca Chery, también aparece con cargas de combustible en agosto pasado con la tarjeta exclusiva para parlamentarios, pero en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.

“Siempre he sido cuidadoso en el uso de recursos fiscales”

Este martes, el senador reiteró a través de una declaración pública: “Siempre he sido cuidadoso en el uso de recursos fiscales“.

Bajo ese punto, el parlamentario aseguró que “los detalles entregados por el medio son inexactos. Las oportunidades en que terceros cargaron bencina en mi vehículo, el combustible siempre ha sido usado para el trabajo territorial y para los desplazamientos de mis equipos”.

“Quiero ser muy categórico en señalar que la bencina entregada por el Congreso Nacional siempre la he usado en el ejercicio de mi cargo“, añadió,

“Lamentablemente, el artículo siembra dudas sobre ello, en circunstancias que en 16 años de trabajo parlamentario siempre he actuado correctamente y apegado a la ley“, finalizó.