Por cena en casa de Vivanco: Diputados UDI dicen que ministro Cordero está “moralmente invalidado” para abordar el Caso Audios

Los diputados de la UDI Henry Leal y Felipe Donoso instaron a Cordero a “mantenerse al margen”, ya que “está moralmente invalidado para seguir refiriéndose a este caso y todas sus derivadas”.

Los diputados de la UDI Henry Leal y Felipe Donoso afirmaron que el ministro de Justicia, Luis Cordero, está “moralmente invalidado” de referirse al Caso Audios, esto luego que se conociera que participó en una cena privada en la casa de la ministra Ángela Vivanco.

La integrante de la Corte Suprema se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revelaran conversaciones que habrían sostenido el abogado Luis Hermosilla. En ellas quedarían en evidencia eventuales filtraciones de información y tráficos de influencia.

¿Qué dijeron los diputados?

Si bien Leal y Donoso partieron tildando de “normal” el hecho de que el jefe de la cartera de Justicia y la entonces vocera de la Suprema mantengan una relación protocolar, aseguraron que ello debe mantenerse en la esfera de lo institucional y realizarse en “oficinas públicas”.

“Pareciera que la superioridad moral que tanto caracteriza a este gobierno se contagia con facilidad a todas las autoridades, porque resulta que el ministro ha tomado la vocería frente a este caso y tiene el atrevimiento de emplazar públicamente a la oposición, siendo que se reunió de manera privada con Vivanco (…) sin que hasta ahora nadie lo haya sabido”, agregó.

Por otra parte, los parlamentarios de oposición afirmaron que sería un “insulto a los chilenos” si es que el secretario de Estado “insiste en que lo hizo por razones institucionales, porque todos sabemos que para ello existen las oficinas públicas, tanto de él como de la ministra Vivanco, y que no se necesita realizar una cena a escondidas”.

En esta línea, emplazaron al ministro “a mantenerse al margen” respecto al Caso Audios, recalcando que se encuentra “moralmente invalidado (no solamente) para seguir refiriéndose a este caso y todas sus derivadas, sino que también para realizar emplazamientos públicos, como se ha acostumbrado a hacer”.

Finalmente, los diputados amenazaron con medidas en contra de Cordero. “Si no es capaz de aclarar por qué prefirió ir a una cena privada a la casa de la ministra y no reunirse en un lugar público o sus oficinas, no descartamos citarlo al Congreso para que entregue las explicaciones correspondientes ni mucho menos recurrir a la Contraloría”.

La cena en casa de Vivanco

Según consignó El Mercurio, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmaron que, en abril de 2023, Cordero acudió a una cena efectuada en el domicilio de la ahora cuestionada jueza de la Suprema. En ese entonces, él llevaba solo tres meses en el cargo.

A esta cita también asistieron decanos de distintas universidades del país y en ella, según indicaron desde la cartera al medio citado, no se habría hablado “nada especial”.

Junto a ello, señalaron que la relación entre Cordero y Vivanco fue un “contacto institucional” cuando ella se desempeñaba como vocera de la Corte Suprema, rol que abandonó en junio de 2023 a raíz de sus polémicas declaraciones por el fallo en contra de las Isapres.

Además, el medio citado indicó que, según el ministerio, previo al nombramiento de Vivanco, ambos “no se conocían personalmente”. Sin embargo, se infiere que entre ellos no eran desconocidos, ya que Cordero es un abogado que se ha dedicado a estudiar la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia que la magistrada integró.