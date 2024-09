Chadwick rompe el silencio sobre gestión ante la CMF y asegura que fue “meramente sobre los procedimientos regulatorios”

En una declaración pública, el exministro del Interior recalcó que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby”.

Este miércoles, el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se refirió al llamado que realizó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2023, asegurando que fue “meramente sobre los procedimientos regulatorios”.

¿Qué pasó?

La jornada de ayer se dio a conocer un oficio que la CMF hizo llegar al Ministerio Público en donde revela un llamado que realizó Chadwick a uno de sus comisionados, Augusto Iglesias, quien también fue exsubsecretario durante el gobierno de Sebastián Piñera.

El contacto habría sido para interceder a favor de STF Capital, empresa vinculada a los hermanos Sauer, que en ese momento era representada por los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos hoy en prisión preventiva tras ser imputados en el Caso Audios.

“(Iglesias) recibió una llamada telefónica del Sr. Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”, se lee en el oficio.

Los descargos de Chadwick

Chadwick se refirió al llamado en una declaración pública. En ella, señala que “se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”.

“Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby. No tuve ningún contacto —ni antes ni después— con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”, agregó el otrora jefe de Estado en la misiva.