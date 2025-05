David Villa: Por “su talento brutal”, Lamine Yamal “hubiese sido titular” en la España de 2010

Preguntado si la estrella del Barcelona podría ganar el Balón de Oro este año, Villa respondió: "Ya veremos. Él ha hecho mérito".

(EFE) – El exfutbolista David Villa opinó este martes que el extremo del Barcelona Lamine Yamal, “por su talento tan brutal“, habría sido titular en la selección española que ganó el Mundial en Sudáfrica en 2010 y se mostró convencido de que algún día ganará el Balón de Oro.

“Comparar épocas no tiene un cien por cien de lógica. Es un jugador con un talento tan brutal y te da la sensación de que podría jugar en cualquier época de este deporte y en cualquier equipo“, elogió Villa a Yamal en declaraciones a los medios tras participar en un acto en Madrid.

Preguntado si la estrella del Barcelona podría ganar el Balón de Oro este año, Villa respondió: “Ya veremos. Él ha hecho mérito. Todavía queda temporada. Es un premio que no he creído mucho en él. Lo ganará algún día seguro“.

El máximo goleador histórico de la selección española, exjugador del Valencia, del Barcelona y del Atlético de Madrid, entre otros equipos, se mostró admirado con el carisma que demuestra la perla azulgrana y que hace que en los momentos decisivos de los partidos, sus compañeros le tengan como referencia para darle el balón.

“Los últimos minutos con el Inter de Milán (en la semifinal de Liga de Campeones) me dieron la sensación de que todos los jugadores le buscaban a él cuando iban en contra en el marcador.

Le buscaban a él mucho más de lo normal, sabiendo que era el que podía resolver el partido. Eso, con 17 años, es una auténtica barbaridad en un club como el Barcelona. Esa aura, o llámalo como quieras, es muy difícil de ver. Eso es fantástico”, valoró el exdelantero.

El también exfutbolista del Melbourne City y New York City en Estados Unidos y del Vissel Kobe en Japón recomendó “cuidar entre todos y ayudar” a Yamal, en especial, cuando tenga momentos malos, porque seguramente los tendrá”. “No deja de ser un crío, un chaval, un niño y tiene un talento por delante y un futuro brutales“, apuntó.

Respecto a la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, se limitó a destacar que el exfutbolista vasco ha hecho “una labor enorme” en el Bayer Leverkusen. “Es un gran amigo y un gran compañero. Le deseo todo lo mejor“, añadió.

Villa descartó que vaya a ser entrenador como otras estrellas de la selección, como Xabi Alonso, Xavi Hernández o Fernando Torres: “No tengo esa vocación. Lo tengo claro desde hace muchísimo tiempo“.

“No me gusta decir de esta agua no beberé nunca, pero no creo que me veáis en un banquillo (…) Desde que me retiré, lo primero es priorizar mi familia”, remarcó el exfutbolista, quien tampoco dijo tener interés por trabajar para alguna organización o corporación futbolística.