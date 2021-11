El diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis dijo que los polémicos dichos de Johannes Kaiser podrían significar que el diputado electo por el Partido Republicano (PLR) tiene problemas con el alcohol o las drogas.

En entrevista con Chilevisión, el parlamentario oficialista condenó duramente a la futura autoridad que asumirá en marzo de 2022, luego de ser acusado de misoginia y discriminación tras revelarse declaraciones en las que cuestionó el voto femenino, denostó a las mujeres y se burló de la comunidad LGBTQ+.

“Es un animal, con respeto a lo animales. Yo no puedo concebir cómo una persona puede expresarse de esa forma, es sumamente violenta”, dijo Celis.

“Yo no sé si él será alcohólico, yo no sé si él tendrá un problema con las drogas, yo no sé si tendrá un problema o un trastorno mental que tiene que ser tratado, pero nadie normal puede expresarse en tono de broma ni con sarcasmo, solamente lo que uno podría dilucidar de lo que escucha es que esta persona de verdad tiene un problema grave con el alcohol o con las drogas”, agregó.

El diputado también aprovechó el espacio para señalar que, a su juicio, “una de las metas que debieran proponerse los constituyentes es poder incluir causales de cesación en el cargo de parlamentarios de inciten a la violencia, que inciten al odio y que hagan declaraciones de este tipo”.

“Yo pensaba ayer cómo puedo de alguna forma entender lo que dice y no encuentro, no encuentro palabras. Podría decir es un imbécil -lo digo públicamente-, podría decir que es un animal -con respeto a los animales-, lo que podría decir es que el Partido Republicano tiene que hacer una declaración por escrito. Como se hizo en su oportunidad, por ejemplo, con Florcita Motuda, lo mismo hay que hacer con este tipo de personajes que lo único que hacen es sembrar odio, violencia y que no están en sus cabales normales”, sentenció.