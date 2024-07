Cataldo apunta a “potencial pedagógico” en celulares tras prohibición en Las Condes: Restricción puede ser “un poco extrema”

La medida será aplicada por Las Condes en sus colegios municipales. Actualmente el Congreso discute un proyecto de ley que busca regular el uso de aparatos electrónicos en establecimientos educacionales.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la decisión de Las Condes de prohibir el uso de dispositivos tecnológicos en los colegios municipales de la comuna, señalando que dichos aparatos tienen un “potencial pedagógico” y que su restricción puede ser “un poco extrema”.

“Los aparatos electrónicos, como los smartphone, tienen también un potencial pedagógico, trabajar con la información y acceder rápidamente a lo que se dispone en la web, orientado por el profesor o profesora, con el propósito y objetivo de aprendizaje en particular puede ser muy útil, muy conveniente”, manifestó a Canal 13.

Además, dijo que pensar en una “eliminación completa del uso de celulares puede ser un poco extremo”, y que en el mundo hay algunos países que lo han prohibido, otros que lo han regulado y otros tantos que aún no han tomado una decisión. “Nosotros estamos discutiendo una legislación sobre el uso de celulares, que va en la línea más bien de establecer condiciones para el uso“, aclaró.

En ese sentido, el ministro apuntó al uso diferenciado o pedagógico, ya que en algunos momentos o asignaturas no es razonable usar los dispositivos.

De todos modos indicó que todavía no tiene una “opinión concluyente” y que en el Congreso se está llevando a cabo una discusión sobre el uso de celulares en espacios escolares. Hasta ahora, sostuvo, la reflexión va en línea con establecer “criterios y condiciones” sobre el uso de los dispositivos, más que eliminar de plano.

De hecho, en junio pasado la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca regular el uso de aparatos electrónicos en establecimientos educacionales. La iniciativa debe ser discutida en la Sala de la Corporación.

Así las cosas, el titular de Educación señaló que no solo tiene que ver con el aprendizaje “en términos de datos, conocimiento o habilidades cognitivas, también tiene que ver con las habilidades sociales”.

“Si tenemos a los niños encerrados mirando el celular, no están compartiendo con sus pares, no están aprendiendo a jugar, no están aprendiendo a resolver sus diferencias, no están aprendiendo a enamorarse o desenamorarse, no están aprendiendo todo lo que pasa en la escuela, que es mucho más que aprender a sumar o a restar”, concluyó.