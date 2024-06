Caso Ojeda: Exembajadora de Guaidó en Chile rechaza corte de relaciones con Venezuela y sugiere “memorándum de entendimiento”

Guarequena Gutiérrez recomendó realizar este memorándum entre la Fiscalía chilena y la Corte Penal Internacional en lugar de romper relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, tras los dichos del fiscal Saab, para garantizar la seguridad de los cerca de 700.000 venezolanos residentes en Chile.

Guarequena Gutiérrez, exembajadora ad honorem de Venezuela en Chile designada por Juan Guaidó, se refirió a la polémica generada tras los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que hubo una “operación de falsa bandera”, en relación con el caso del secuestro y homicidio del extenienteie Ronald Ojeda.

Estas declaraciones se suman a una serie de desencuentros e incidentes generados entre autoridades venezolanas y chilenas a raíz del crimen, por lo que varias voces parlamentarias han solicitado al Gobierno endurecer el tono con el régimen de Nicolás Maduro y tomar medidas con Venezuela, sugiriendo incluso romper relaciones diplomáticas.

Tanto el Ejecutivo como Cancillería han descartó esa idea, aludiendo a la dificultad que significaría esto para el avance de la investigación aún en curso del homicidio.

En conversación con CNN Chile, la abogada y activista política coincidió con esta postura, asegurando que en este tipo de casos, la mejor opción es hacer “memorándum de entendimiento, es decir, una pauta entre la Fiscalía chilena y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que vean los patrones de conducta, delictivos y cómo se han seguido las investigaciones por parte de ambos países”.

Esto serviría, a juicio de Gutiérrez, para “llegar a un punto en común y saber realmente cuáles son los elementos que forman parte del secuestro y posterior asesinato del exteniente Ojeda”, ocurrido en febrero pasado en territorio nacional.

La también coordinadora del Centro de Atención Integral Universidad del Alba enfatizó en que esta acción se debería hacer exclusivamente entre el Ministerio Público chileno y la Corte Penal Internacional, porque la Fiscalía de Venezuela “tiene 90% de impunidad, incluyendo homicidio”.

“¿Entonces qué tiene Venezuela para aportar? Se tiene la certeza, según lo que ha dicho el Ministerio Público chileno, que las personas que asesinaron al teniente Ojeda están en Venezuela, entonces, ¿por qué no los han encontrado? Cuando han encontrado a todas las personas opositoras al régimen“, agregó.

Asimismo, sostuvo que desde el punto de vista político, “las democracias de la región deberían dar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y sobre todo a sus propios habitantes”, en relación con el tema.

“No recomendaría cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, porque no se ha probado o por lo menos el Ministerio Público chileno hasta ahora no ha afirmado que se trate de una operación estructurada desde Venezuela con fines políticos. Entonces, mientras no lo afirme, mal pudiese el Gobierno de Chile romper relaciones”.

En ese sentido, también destacó su desacuerdo con el corte de lazos, pero sugirió tomar otro tipo de medida al respecto, como “sacar al embajador de Venezuela del país“.

“Eso perfectamente se puede, Chile lo hace con Bolivia, solo hay un cónsul general, la misma política se pudiera implementar. Soy partidaria de que acá se deje a la cónsul general de Venezuela porque hay una población migrante que no se puede dejar desamparada. Cortar relaciones de raíz es dejar desamparados cerca de 700.000 venezolanos“, indicó

Además, la académica expresó que Chile también podría dejar solo a un cónsul general en Caracas para asistir a la población nacional que aún sigue viviendo en Venezuela.

Elecciones en Venezuela

Gutiérrez también se refirió a los próximos comicios electorales en Venezuela que se realizarán el próximo 28 de julio -natalicio de Hugo Chávez– , en los que Nicolás Maduro se enfrentará con el candidato de la oposición Edmundo González, asegurando que a pesar de conocer las circunstancias en las que se van a desarrollar las elecciones, está convencida de que la oposición va a lograr una victoria aplastante.

“Para graficar la situación de Venezuela, tenemos un tarjetón electoral que se va a presentar el 28 de julio, donde Maduro aparece 13 veces, donde no hay ninguna mujer y donde Edmundo González aparece dos o tres veces”, expresó.

Esto -aseguró- se debe a la inhabilitación de la principal candidata opositora María Corina Machado. “Ella sufre una inhabilitación írrita, a efectos técnicos no se le permitió inscribirse, pero ella nunca ha sido notificada de ninguna inhabilitación por parte de la Contraloría, que es la única que puede inhabilitar. Entonces no se ha cumplido el proceso legal“, acusa.

No obstante, Gutiérrez asegura que estos obstáculos electorales han fortalecido a la población para manifestar su rechazo al régimen chavista. “Estos eventos han hecho que la población venezolana pierda el miedo en las calles. La cantidad de gente que está acompañando María Corina Machado en su gira por Venezuela nunca antes fue vista, en estos 25 años no lo habíamos visto”, señaló.

Finalmente, la abogada proyectó una victoria por parte de la oposición venezolana, pero enfatizó en el hecho de que para que sea válida, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -un organismo denunciado por estar parcializado frente al chavismo- debe proclamarla y en ese contexto, Gutiérrez evidencia una dificultad, ya que, a su juicio, el régimen no entregará el poder tan fácilmente.

“Sabemos que hay un organismo represor del Estado, que ocupa el terrorismo como política de Estado, pero la gente sabe a lo que se arriesga cuando apoya a Machado y a la oposición”, puntualizó.