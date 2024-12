Caso Monsalve: Fiscalía confirma 25 investigaciones administrativas por filtraciones

El fiscal Valencia se refirió a las filtraciones en causas reservadas, enfatizando que no están "haciendo el quite" a esta problemática y que se están aplicando diversas medidas, aunque la identificación de quienes realizan estas prácticas resulta compleja.

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al oficio enviado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre las medidas administrativas necesarias para abordar las filtraciones en causas reservadas.

En un punto de prensa, Valencia explicó que, desde el punto de vista interno, es difícil perseguir este tipo de casos cuando las copias de los antecedentes se entregan a distintas personas, lo que complica la identificación de los responsables.

“Esto no solo daña la investigación, sino también a las víctimas. Quizás, si uno está interesado en sabotear una investigación, uno de los caminos más eficaces puede ser dar a conocer los antecedentes reservados. Atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, es decir, constituye un daño severo a la administración de justicia”, advirtió.

Además, señaló que “como la reserva es nuestra, se piensa que necesariamente fue la fiscalía la responsable. Sin embargo, por ley, hemos tenido que entregar los antecedentes a muchas instituciones. Ese es un problema”.

Valencia también mencionó que actualmente hay condenados funcionarios policiales, exfuncionarios del Ministerio Público e incluso un exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) formalizado por entregar antecedentes de manera indebida.

Las filtraciones en el Caso Monsalve

Consultado sobre si estas medidas podrían aplicarse al abogado Enrique Aldunate, quien presentó su renuncia como asesor legislativo de la bancada del Partido Socialista (PS) tras la incautación de su celular y equipos tecnológicos por una presunta filtración en el Caso Audios, Valencia explicó:

“Existe una investigación abierta y, precisamente, la causa sería por lavado de activos. En este caso, la norma es aplicable también a quienes no son empleados públicos. Aunque eventualmente, por ser asesor del Congreso, podría haberse entendido que esta persona lo era”.

Por otro lado, se refirió a las filtraciones en el denominado Caso Monsalve, aclarando que este año “aumentó muy significativamente la cantidad de investigaciones administrativas por distintos hechos, porque hemos desarrollado un plan de auditoría mucho más severo. Solo en el caso del señor Monsalve hay 25 investigaciones administrativas abiertas”.

“Con esto lo que le quiero decir, y lo planteamos en la comisión, es que no es un asunto al que le estemos haciendo el quite. Tenemos muchas investigaciones, muchas más que en años anteriores. Tenemos los mismos recursos, el plan de fortalecimiento no se ha aprobado y lo necesitamos. Pero aunque tengamos más investigaciones que antes y los mismos recursos, no por eso vamos a dejar de investigar estos asuntos disciplinarios y administrativos, porque eso es lo que corresponde”, cerró Valencia.