“Sería fatal para el sector político”: Carter descarta postular a las elecciones presidenciales como independiente

El exjefe comunal de La Florida expresó su interés en la Presidencia y se mostró a favor de un proceso que unifique a la oposición, evitando una fragmentación que -a su juicio- podría beneficiar a la izquierda.

Rodolfo Carter, el exalcalde de La Florida, se refirió este domingo a la posibilidad de desarrollar primarias al interior de la oposición para las elecciones presidenciales de 2025, descartando postularse de forma independiente a las elecciones, asegurando que “para el sector político sería fatal”.

Carter, quien renunció a su cargo tras tres períodos consecutivos en la alcaldía, ha expresado interés en aspirar a la Presidencia.

Al respecto, y en conversación con Canal 13, exjefe comunal sostuvo que “no se trata de Evelyn Matthei, ni de mí, ni de José Antonio Kast. Se trata de nuestro país, de nuestro sector político y de cómo vemos el futuro del país”.

Carter, además, se mostró a favor de un proceso que permita unificar a la oposición.

El exalcalde también aclaró que no participaría como independiente en una posible primera vuelta, ya que considera que una gran cantidad de candidatos dispersaría el voto, lo cual sería “absolutamente inviable” para el sector opositor.

“Cinco candidatos. Imagínense los dos que son más evidentes, Kast y Matthei, Parisi, Rincón, eventualmente yo, Kaiser… Tendríamos probablemente dos candidatos con 10% y otros con porcentajes bajos, y la izquierda muy potente con un 35% o 40%. ¿Tan pequeños somos que no amamos a Chile?”, cuestionó.

En cuanto a la participación de Evelyn Matthei en las primarias, el exjefe comunal expresó su respeto hacia la alcaldesa de Providencia, quien es la principal candidata presidencial de la derecha.

Aunque hay especulaciones sobre la posibilidad de que Matthei participe en primarias “de guante blanco”, Carter sostuvo que siempre se ha referido a ella con respeto. “Soy bien claro con mis opiniones, a veces duro en ellas, pero no hay ninguna oportunidad en que yo no me haya referido con mucho respeto hacia ella”, señaló.

En ese sentido, comentó que Matthei “es una persona con gran prestigio, ha tenido todos los cargos públicos, ha sido candidata presidencial dos veces. ¿Cuál es la parte en que uno podría ser agresivo?”.

Sin embargo, fue enfático en que no se puede cambiar de discurso en tan poco tiempo. “Hace cuatro años, alguien que aspiraba a ser candidata presidencial acusó de manera dura al candidato a la UDI, incluso tratándolo de misógino”, dijo, asegurando que “sería raro” que cambiara de opinión y que “acuse a otros de usar un lenguaje poco cortés”.