El alcalde de La Florida y vocero de la campaña presidencial de Joaquín Lavín, Rodolfo Carter, se refirió al rol y las propuestas que tendrá el candidato de la UDI de cara a las elecciones primarias programadas para julio.

En entrevista con Radio Universo, Carter aseguró que “tan duro no fui” con Sebastián Sichel, a quien catalogó la semana pasada como “un candidato inventado”.

“Tengo una práctica que es poco común en mi sector que es ir de frente, pero no voy atacando a las personas nunca. Jamás he hecho una descalificación personal y de eso no me pierdo”, dijo el edil.

Lee también: Lavín reconoce que “existe riesgo” de que ningún presidenciable de Chile Vamos pase a segunda vuelta

Respecto a lo que puede ofrecer Lavín a la ciudadanía, el alcalde aclaró que conoce hace más de 15 años al actual aspirante al sillón presidencial y que “ha cambiado y aprendido a escuchar al nuevo Chile. Es cierto que no es un rostro que viene de hace cinco años, pero se ha ido preparando”.

“Está súper difícil la elección, para nosotros culturalmente es difícil, hoy el Rock and Roll está en el mundo de la izquierda, ahora afortunadamente la izquierda tiende a ser bastante infantil en sus decisiones, porque cree que el mundo va a ser salvado porque ellos vinieron a salvarlo”, expresó Carter.

Además, el jefe comunal dijo que “se tiene que terminar el segundo piso de La Moneda”, esto con respecto a las constantes críticas que se tiene contra Cristian Larroulet, asesor del presidente y una de las personas más cercanas que tiene Sebastián Piñera.

Lee también: San Ramón: Declaran admisible requerimiento para anular elección de Miguel Ángel Aguilera

Finalmente, el vocero de Joaquín Lavín admitió que, como sector, “le fallamos al pueblo chileno, tengo que reconocerlo y enmendarlo. La gente no nos va a dejar pasar piola”.