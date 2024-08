Capitán Pedro Yáber: La historia del alcaide de Curicó por quien se nombró la cárcel para “presos VIP” de Santiago

El recinto actualmente alberga a personas imputadas o condenadas -principalmente- por delitos financieros o de corrupción, pero comenzó a operar en los años 50 como un anexo para detenidos en estado de ebriedad.

Este miércoles se dio a conocer el traslado de Luis Hermosilla al anexo Capitán Yáber, luego de permanecer menos de 24 horas cumpliendo prisión preventiva en dependencias de la cárcel Santiago 1.

El imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos no es la única persona de alta connotación pública que ha estado en la unidad penal. Actualmente, se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el recinto el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y los tres involucrados en el caso Factop y ex socios de Hermosilla: los hermanos Daniel y Ariel Sauer junto a Rodrigo Topelberg.

¿Cuál es el origen de Capitán Yáber?

El anexo fue nombrado así como un homenaje a Pedro Yáber, alcaide primero que falleció en enero de 1970 en un accidente automovilístico mientras se dirigía a San Javier.

De acuerdo a lo señalado por La Cuarta, 20 años antes se tomó su nombre para designar al Centro de Detención Preventivo Yáber, inaugurado en septiembre de 1950. En ese entonces, tenía como nombre “sección de Ebrios y Alcoholistas” y dependía del entonces “Servicio de Prisiones“, institución anterior a Gendarmería.

Fue el alcaide Arturo Salinas el que propuso nombrar a la unidad penal con el nombre de Capitán Yáber, propuesta que fue aprobada por Hugo Hinrichsen, entonces director del Servicio de Prisiones.

El citado medio señala que -dentro de las historias que rodean los primeros años de funcionamiento de la unidad penal- en el anexo siempre había un tonel con vino. ¿El motivo? Ofrecerles pequeños tragos a los detenidos como forma de mitigar los efectos de la abstinencia de alcohol en ellos.