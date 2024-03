Las discusiones sobre quién liderará la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados para el período legislativo de marzo a octubre continúan generando tensiones y discrepancias entre los partidos políticos.

La Democracia Cristiana (DC) asumió el cargo en la última elección con Ricardo Cifuentes, pero ahora la figura de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) como candidata a la presidencia del hemiciclo, en desmedro del acuerdo legislativo que dictaba que el cargo lo debería asumir el Partido Comunista (PC), resuena como opción para partidos de centro y derecha, lo que ha generado divisiones internas.

En ese contexto, el diputado de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, aseguró que la parlamentaria “es una buena carta en comparación a lo que es el PC. Sin dudas, lo importante es poder juntar a las fuerzas de oposición para, de esa manera, proyectar gobiernos y también hacerle freno a las malas políticas que este Gobierno ha estado llevando a cabo e impulsar buenas políticas para poder mejorar algo en lo que estamos hoy en día en Chile”.

Henry Leal, diputado de la UDI, coincidió con esta perspectiva, enfatizando en la necesidad de evitar que el PC asuma la presidencia, ya que sería “perjudicial para la agenda legislativa” en temas de seguridad, una prioridad para la coalición de derecha.

“Vamos a levantar con seguridad un liderazgo que nos represente. Queremos construir una alianza amplia y si el mundo del centro está dispuesto a formar una gran coalición, vamos a hacer todo el esfuerzo y no descartamos ninguna candidatura ni ningún pacto“, añadió el parlamentario.

Yovana Ahumada (Demócratas), por su parte, defendió la necesidad de un liderazgo centrado y sin ideologías, respaldando la candidatura de Pérez por su experiencia y su “capacidad para mantener un liderazgo transversal“, especialmente en temas críticos como la seguridad e inmigración.

“Prueba de ello es el buen manejo que ha tenido la Comisión de Gobierno Interior, una comisión que es bastante difícil y ella ha sabido darle prioridad a los temas de seguridad e inmigración, algo que es tan importante para la mayoría. Es por eso que quien debe presidir la Cámara debe dar énfasis a la tramitación de estos proyectos y también mantener un liderazgo que sea de consenso”, agregó.

Diputada Yovana Ahumada (Demócratas) : "Quien debería asumir la testera es la diputada Joanna Pérez, quien cuenta con la experiencia y es respetada por todos", a días de la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados

En contraste, Eric Aedo, diputado de la DC, reiteró el compromiso de su partido con los acuerdos previamente establecidos con otras fuerzas políticas, rechazando la posibilidad de apoyar una candidatura surgida de un pacto de derecha, pese a que considera que la parlamentaria “reúne las condiciones para poder presidir la Cámara”.

“Obviamente, la DC no va a votar por ella porque no somos parte de un pacto con la derecha, en eso no nos vamos a equivocar. Si Demócratas decidió cruzar a la derecha y si la UDI, un partido que atacó y que persiguió a la DC durante la dictadura, va a pactar con ellos, es una decisión que ellos asumirán ante la historia”, manifestó.

Diputada Pérez por candidatura a la presidencia de la Cámara

A través de un video enviado a CNN Chile, la diputada Joanna Pérez evitó referirse a su eventual postulación a la presidencia de la Cámara Baja, asegurando que se encuentra “abocada a los temas de urgencia ciudadana, como es la seguridad y en mi zona, en la situación que pasan trabajadores de Huachipato”.

Asimismo, indicó que espera que “en materia de acuerdo administrativo, nosotros, como Demócratas, podamos tomar una decisión para dar gobernabilidad a los temas del país, especialmente en materias de seguridad”.