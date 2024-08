Cancilleres de Chile y Argentina descartan roces entre Boric y Milei: “No hay que descartar un encuentro a futuro”

El canciller Alberto Van Klaveren desdramatizó que los mandatarios no se reunieran. "Hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes, básicamente por problemas de agenda", manifestó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo una exprés visita a territorio nacional para ser parte de la conmemoración de Gas Andes, el primer TCF de gas natural transportado desde Argentina a través de gaseoducto por la Cordillera de Los Andes.

En un comienzo se mencionó que se reuniría con el presidente Gabriel Boric, pero aquello fue descartado por el propio Gobierno, que mencionó que el viaje del trasandino era privado y no una visita de Estado.

La noticia provocó además que se hablara roces entre los mandatarios, teniendo en cuenta que esta es la primera vez que Milei viene a Chile después de haber sido electo.

De todos modos, los cancilleres Alberto Van Klaveren y Diana Mondino se reunieron para entablar conversaciones a nivel diplomáticos. Tras la instancia, ambos entregaron declaraciones en que descartaron un distanciamiento entre Boric y Milei.

“El presidente Milei, la verdad es que vino a Chile en una visita privada organizada por Gas Andes para celebrar justamente un hito muy importante en el abastecimiento energético desde Argentina a Chile, y yo creo que eso refleja muy bien el nivel de la relación bilateral”, manifestó Van Klaveren.

En torno a si ve como una mala señal que los mandatarios no se reunieran, recalcó que “es una visita privada, fue planteada siempre como una visita privada. La verdad es que hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes, básicamente por problemas de agenda”.

También comentó que junto a Mondino conversaron sobre una serie de temas bilaterales. “Es una relación fundamental para Chile, muy importante, que cubre prácticamente todos los ámbitos de una relación bilateral. Y justamente ha sido una nueva oportunidad para ir avanzando e ir fortaleciendo la relación con Argentina”, sostuvo.

De ese modo, el canciller Van Klaveren indicó que no hay que descartar un encuentro a futuro, y que hay un evento “muy relevante, que es la celebración, los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Es uno de los temas que tratamos justamente con la canciller y en noviembre es el mes en que se van a realizar la mayor parte de las actividades”.

El canciller @AlbertoKlaveren sostuvo una audiencia con su par de Argentina, @DianaMondino. En la instancia, conversaron sobre las principales materias de la agenda bilateral y el próximo aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones. 🇨🇱🤝🇦🇷 pic.twitter.com/vatRDKF0xP — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) August 9, 2024

Posteriormente, su par de argentina manifestó que la no reunión entre Boric y Milei no se debe solamente a la visita por la empresa, sino que por una cuestión de agenda. “El presidente argentino llegó casi a las seis y pico de la tarde, el presidente argentino llegó tarde, y el presidente chileno no estaba en Santiago, pero no hay ninguna legislatura”.