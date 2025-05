Tribunal Supremo DC sobre la anulada candidatura de Alberto Undurraga: “Nadie es más grande que el partido”

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) declaró nula la candidatura presidencial de Alberto Undurraga por violar el acuerdo de la Junta Nacional del 15 de marzo, que lo facultaba solo para competir en primarias. La resolución, adoptada con seis votos a favor y tres en contra, revocó su habilitación como candidato y ordenó que una nueva junta defina el rumbo electoral del partido.

Conflicto interno por interpretación de acuerdos

El fallo anuló específicamente la decisión de la Directiva Nacional del 23 de abril, que rechazó participar en primarias con el Socialismo Democrático, contradiciendo el mandato original. El tribunal enfatizó que “ningún órgano puede arrogarse facultades reservadas a la Junta Nacional”, según los estatutos partidarios y la Ley 20.640.

El subsecretario nacional, Ricardo Díaz, recibió una amonestación por no entregar el acta de la sesión cuestionada, mientras que el voto disidente argumentó falta de pruebas para anular un acuerdo no conocido formalmente.

Undurraga perdió automáticamente su condición de candidato al no inscribirse en primarias antes del 30 de abril, plazo legal establecido. Eric Aedo, vocero del tribunal, resumió: “Lo que se eligió fue un candidato para primarias. Como no hubo primaria, ya no existe esa candidatura”.

La DC enfrenta ahora una encrucijada: deberá convocar a una nueva Junta Nacional para decidir si postula a Undurraga directamente a primera vuelta, apoya a otro candidato o se suma a una alianza. El fallo reafirmó el principio interno de que “nadie es más grande que el partido”, dejando en suspenso el futuro electoral de una de las colectividades históricas de Chile.