La diputada y futura ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, señaló que “a principios de esta semana” el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, “cerrará” el tema sobre quiénes serán los subsecretarios de la próxima administración que inicia el 11 de marzo.

Luego del anuncio de gabinete ministerial, la parlamentaria del Partido Comunista (PC) indicó que dentro del comando existen “varios avances” y que “durante esta semana” se darán a conocer los nombres.

“Tenemos varios avances, pero tenemos que cerrarlo a principio de esta semana”, dijo Vallejo en entrevista con Mega.

Boric: “No habrá militantes de la DC”

Tras ser consultado sobre el tema, Gabriel Boric descartó en Tolerancia Cero de CNN Chile que algunos futuros subsecretarios puedan ser militantes de la Democracia Cristiana (DC) y enfatizó en que no se trata de un tema de “desprecio”.

“En las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana. Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista”, indicó.

En ese sentido, el presidente electo aseguró que “no se trata de una señal de desprecio ni mucho menos. Yo he reiterado harto que me gusta mucho más el término ponderar que moderar”.

“La no inclusión se lee como un desprecio, venimos de proyectos políticos distintos. La DC ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión en las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al Gobierno, no se trata sencillamente de sumarlos a todos”, sentenció.