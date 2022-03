La futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el gobierno de Gabriel Boric “no extenderá el Estado de Excepción en el Wallmapu”.

El pasado jueves 3 de marzo, la próxima ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, dijo en entrevista con CNN Íntimo de CNN Chile que no espera que pueda reevaluarse aplicar la facultad constitucional en la macrozona sur, “pero evidentemente nada está escrito en piedra”.

No obstante, la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) señaló que “lo hemos conversado con el presidente (electo) y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas, o si no este conflicto se va a seguir agudizando”.

¿Qué dijo Vallejo?

Durante la noche del lunes, Vallejo sostuvo en entrevista con Canal 13 que, como próximo gobierno, “no vamos a extender el Estado de Excepción en el Wallmapu”.

“Asumiendo el mando, no hay posibilidad de extender el Estado de Excepción en el sur (…) Queremos una solución distinta y no repetir la misma receta que apunta a la militarización de La Araucanía”, indicó.