La diputada Camila Vallejo relató un episodio de abuso que sufrió cuando tenía ocho años a manos de un amigo de su familia.

En entrevista con La Segunda, contó que “él se aceró a mí, empezó a tocarme; me di cuenta de que eso no estaba bien y escapé. Llegué corriendo donde mi hermana mayor. Éramos chicas, yo tenía ocho y ella nueve años. Mi hermana quiso protegerme y en un acto de valentía lo denunció a mis papás. Ahí se cortó la relación que tenían con él. Luego nos enteramos de que había otros casos aún más graves. Eso nos marcó como familia y a mí en lo personal. Fue un episodio muy doloroso”.

Su hija, Adela, tiene siete años, y recordando su experiencia personal, Vallejo intenta mantenerse siempre alerta a sus señales: “si lo pasó mal en el colegio, si no quiere ir a la guardería después de clases. Tenemos una muy buena comunicación, de mucha confianza, entonces me puede contar todo. No quiero sentirme negligente y después decir: esto no lo vi, por qué no me di cuenta. No quiero que a la Adela le pase lo mismo que yo viví. Aunque tampoco pretendo traspasarle inseguridades y miedos”.

Pese a que piensa que en algunos aspectos la sociedad chilena ha avanzado en la lucha contra la violencia de género, también comentó que “con mi hija me he dado cuenta que el cambio educativo y cultural ha sido muy lento. En los jardnines infantiles los niños son los pesados; molestan a las niñitas porque juegan a las muñecas. Son muy agresivos. Aún se fomenta el modelo de que ellos son los poderosos y ellas las débiles”.

La parlamentaria ha sido una de las impulsoras de la paridad de género en el órgano constituyente y de la Ley Gabriela, que penaliza la violencia en el pololeo.

“Cuando voy a terreno, se me acercan muchas niñitas a decirme ‘gracias por estar peleando por nosotras’, o me cuentan que quieren ser presidentas, diputadas. Es muy bonito. Si puedo llegar a una sola niña y que esta se sienta protagonista de este proceso, para mí es un logro gigantesco”, expresó.

Sexismo en el Congreso

Aunque aseguró que no ha sufrido episodios de abuso durante su vida política, Vallejo sí criticó el sexismo en el Congreso.

“En el Parlamento los hombres creen que las mujeres estamos para recrear la vista. Me lo han dicho: ‘qué bueno que haya más mujeres porque esto se hermosea’. Claro, como están acostumbrados a ver puros viejos feos…”.