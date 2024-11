Cambio de gabinete: Winter no descarta sumarse al gobierno y asegura que “hay una persona a la que no se le dice que no”

El diputado del Frente Amplio además aseguró que "yo no veo que haya necesidad de sacar a ministros en este momento por su gestión".

El diputado Gonzalo Winter (FA) se refirió a la contingencia política del país, en medio de la elección del pasado 26 y 27 de octubre y del inminente cambio de gabinete que prepara el Gobierno para los próximos días.

Consultado sobre el ajuste ministerial y el impacto que podría tener dentro del oficialismo, aseguró que “yo creo que un cambio de gabinete va a venir, pero principalmente por las personas que querrán postular a cargos en el Parlamento que van a salir”.

Winter y el futuro cambio de gabinete

“Yo me imagino, y yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es algo que hay que permitirle a todos los gobiernos. No creo en esa teoría de que el que quiere postularse al Congreso está abandonando el barco o cosas así, sino que más bien me parece algo sano para la democracia que altos dirigentes políticos sean ministros y que esos altos dirigentes políticos también postulen a cargos de elección popular“, aseguró.

En esa misma línea, se refirió al presente de los secretarios de Estado y sostuvo que “yo no veo que haya necesidad de sacar a ministros en este momento por su gestión, porque yo veo que todos los ministros están haciendo bien su trabajo“.

Finalmente, se le preguntó qué ocurriría si es que a él se le propusiera ser parte del gabinete, ante lo que señaló que “es una buena pregunta que tendría que tener en privado con la única persona que pueda hacer esa propuesta”.

“Pero en general, para mí, servir a la patria siempre es un honor. Hoy día lo estoy haciendo como diputado, me siento honradísimo de ser diputado. Todos los días me levanto en la mañana y me propongo estar a la altura de lo que significa que en un Estado de Derecho, ser la persona que hace las leyes en representación del pueblo. Pero obviamente que tendría que tener la conversación. Y hay un dicho, que dicen que a una persona no se le puede decir que no“, sentenció.