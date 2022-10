El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, cree que faltan medidas de las autoridades para controlar las eventuales manifestaciones que se lleven a cabo el 18-O.

“Que tengamos, por las manifestaciones, que cerrar los locales porque no nos garantizan la seguridad, no nos parece y ahí es que nos faltan las medidas de la autoridad”, aseguró en conversación con Tele13 Radio.

En ese sentido, el presidente de la CNC manifestó que “ya llevamos tres años, son 36 meses que la gente está siendo amenazada y vandalizada todas las semanas (…) claramente, aquí hay un tema de falta de seguridad”.

Lee también: Roban más de 40 millones en efectivo en la Vega Central: Ladrones advirtieron ser del Tren de Aragua

Según cifras de la CNC, a diciembre de 2019 se registraron más de 2.388 estructuras dañadas y más de 930 saqueadas. Asimismo, el 52% de los establecimientos comerciales percibe que su barrio es poco o nada seguro.

“No estamos viviendo en una ciudad como lo fue hace años atrás, que era una ciudad ordenada, que era una ciudad limpia. Hoy, claramente tenemos un problema, un problema de inseguridad y de temor en las personas“, argumentó.

Finalmente, reiteró que “aquí se requiere, y no sólo para el 18 de octubre, permanentemente se requiere que el Gobierno entregue seguridad. Esto lo venimos diciendo no a pito de este Gobierno en particular, esto ya viene de antes y hace tiempo que estamos reclamando la falta de seguridad”.