Braulio Jatar, ex preso político de Venezuela, relata cómo fue su detención por parte del Sebin

En un nuevo CNN Íntimo con Matilde Burgos conocemos más sobre la vida del periodista chileno-venezolano, quien pasó 5 años detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela no han quedado atrás. Las críticas de organismos internacionales y Estados de todo orden político resuenan incluso más que en las elecciones anteriores, dejando en un complejo escenario a Nicolás Maduro y su régimen.

Sobre esto y más conversamos con Braulio Jatar, ex preso político del régimen autócrata y periodista, en un nuevo CNN Íntimo con Matilde Burgos.

En este adelanto del programa, cuyo estreno es este jueves 1 de agosto a las 22:30 horas, Jatar habla sobre lo que fue su detención por parte del servicio secreto de Venezuela, el Servicio Bolivariano de Ineligencia Nacional (Sebin).

“Me intercepta un vehículo sin identificación, sin placa, sin matrícula. Se baja un funcionario a quien yo ya reconozco porque ya me habían allanado el 2014”, cuenta. “Me dijo ‘Braulio, cómo estás’, y les digo ‘mira, si me van a detener déjame avisar porque mi esposa se va a preocupar’. Ahí me dijo ‘son 5 minutos que la jefa quiere hablar’. Y son 5 minutos que se convirtieron en 5 largos años”.