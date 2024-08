“Está obsesionado con el partido”: UDI responde emplazamiento de presidente Boric por seguridad

En medio su gira por Ñuble, el mandatario se refirió al gremialista, a raíz de las críticas que ha recibido por la crisis de seguridad y la ola de homicidios que se registró durante el último fin de semana “largo”.

“El presidente está obsesionado con la UDI”. Esta es la respuesta que el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, le dio al presidente Gabriel Boric luego del emplazamiento de este martes.

¿Qué pasó?

Durante la mañana, el mandatario se refirió a las críticas que ha recibido a raíz de la crisis de seguridad y la ola de homicidios que se registró durante el último fin de semana “largo” en la Región Metropolitana. En concreto, jefe de Estado afirmó que no le interesa “pelearse con la UDI”.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco de su gira por las regiones de Ñuble y La Araucanía, específicamente durante la inauguración de la Quinta Comisaría de Carabineros de Quirihue.

El presidente comentó que la principal prioridad del Gobierno es que la población pueda vivir en “paz y tranquilidad”, recalcando que “acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata una política de Estado, en donde tenemos que estar unidos”.

“Nuestros enemigos son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. A ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”, agregó.

Respuesta de la UDI

Las declaraciones del mandatario no tardaron en generar molestia en la colectividad opositora. Y fue el propio timonel del partido quien le contestó: “El presidente está obsesionado con la UDI, porque la UDI le dice al presidente lo que él no quiere escuchar, y es que este gobierno en materia de delincuencia es parte del problema”.

“Lo era antes cuando indultó a delincuentes, y lo es ahora cuando el presidente no asume el liderazgo que le corresponde para poder vencer a la delincuencia, tal como lo dicen entre otros senadores de su propia coalición“, sentenció.