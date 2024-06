Boric por proyecto de aborto: “No creo que a uno se le pueda juzgar por pretender cumplir sus convicciones”

En CNN Chile Radio, el mandatario también hizo un guiño a la reacción del Partido Republicano al anuncio. "Algunos diputados Republicanos dijeron 'rompemos relaciones con el Gobierno', pero cuándo han estado", dijo.

Este viernes, en el estreno de CNN Chile Radio, el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas tras anunciar el proyecto de ley de aborto legal en la Cuenta Pública.

“Me sorprende que haya sorpresa, no creo que a uno se le pueda juzgar por pretender cumplir las convicciones que tiene“, sostuvo el mandatario.

¿Qué dijo el presidente Boric en CNN Chile Radio?

Consultado sobre le anuncio, el presidente señaló que “lo que me sorprende es que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista, principalmente del movimiento de las mujeres en Chile, desde hace muchísimos años”.

“Esto es un compromiso de campaña de mi candidatura en su momento y también lo era de la candidatura de la Democracia Cristiana. Además, ha sido una bandera que ha levantado desde el día uno de la democracia los sectores progresistas”, añadió.

En esta línea, recalcó que le sorprende que haya sorpresa, ya que “no creo que uno se le pueda juzgar por pretender cumplir las convicciones que tiene. Hay algunos que han dicho que esto podría ser un tema electoral, pero en materia de derechos de las mujeres uno no puede andar midiendo lo que hace o no hace por cálculos electorales de corto plazo”.

“Debates de estas características, en particular los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, siempre han encontrado una resistencia muy grande por parte de sectores conservadores de la sociedad, y lo vimos muy patentemente en la Cuenta Pública cuando un grupo de diputados principalmente hombres se levanta y se van inmediatamente”, añadió.

También hizo un guiño a la reacción del Partido Republicano al anuncio. “Algunos diputados republicanos salieron a decir ‘con esto rompemos relaciones con el gobierno’, pero ¿cuándo han estado?. Estas declaraciones tan altisonantes, la verdad es que han sido la tendencia de ciertos sectores de la política chilena cuando se han discutido temas de estas características”.

“No es sostenible que esté rindiendo cuenta a los partidos”

Respecto a la posibilidad de haber anunciado el proyecto previamente a su sector, sostuvo que conversó con los presidentes de los partidos oficialistas y todos “valoraron muy bien la Cuenta Pública y todos entienden que como presidente de la República no es sostenible que yo le esté rindiendo cuenta a los partidos previamente respecto de él”.

“Hay una convicción de fondo respecto de lo sustantivo del tema”, dijo, y rechazó que existan dos almas al interior de la coalición: “Todos los partidos de gobierno están de acuerdo con que esta es una política pública importante desde la perspectiva de los derechos reproductivos de las mujeres y desde la perspectiva del derecho de la mujer a decidir”.