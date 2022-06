Este domingo el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de conmemoración por el Día del Medio Ambiente, junto a la ministra de dicha cartera, Maisa Rojas. Allí, se dio el vamos a la Ley Marco de Cambio Climático que marca, a grandes rasgos, una estrategia climática estatal a largo plazo.

“Creo que esta es una de las muestras de que podemos hacer las cosas bien y podemos hacer las cosas bien además como política de Estado, porque esto no es un logro de nuestro Gobierno (…) sino que partió primero con todos los activistas, académicos, sociedad civil que exigieron esto a partir del Acuerdo de París, pero también con los gobiernos anteriores y es bueno decirlo”, sentenció el mandatario.

Boric además aprovechó de enfatizar en el trabajo de la administración del ex presidente, Sebastián Piñera, y los miembros del Congreso: “esto es un ejemplo de buena política pública cuando nos ponemos detrás de un objetivo común. Eso yo lo valoro y destaco mucho”.

Por otro lado, el Jefe de Estado se refirió a su gira en el marco de la Cumbre de las Américas, destacando su reunión previa con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien buscará “invitar al resto de los países a unirse a la protección de los océanos“. Además, señaló que con la Ley Marco de Cambio Climático, se espera que Chile pueda liderar las iniciativas mundiales de cuidado del mar.

“No nos relajemos. Como dice nuestra ministra (Rojas), no tenemos tiempo que perder. No estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad hacia las generaciones que vendrán, estamos hablando de nuestra propia supervivencia y creo que eso requiere una profunda transformación del Estado. Por eso es importante la presencia de otros ministerios acá. Son 15 los ministerios involucrados para las coordinaciones que vamos a tener que implementar”, planteó la autoridad.

El impacto del plebiscito

El presidente Boric también atendió inquietudes en torno a las declaraciones del ministro Segpres, Giorgio Jackson, sobre la relación que habría entre el programa de gobierno y el futuro de la nueva Constitución, que se definirá en septiembre.

“Es evidente que el actual marco constitucional de la Constitución de 1980 es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos el deber de llevar adelante nuestro programa, sea cual sea el resultado y en eso vamos a estar desplegados”, afirmó.

Asimismo, el mandatario planteó que el hecho de que “los partidos de derecha (…) sean los principales líderes del rechazo hoy día, es totalmente legítimo. La derecha está con el rechazo y es legítimo que sean explícitos”, agregando que “tenemos el deber de hacer respetar ambas posturas porque tenemos garantizar que se puedan expresar en igualdad de condiciones”.

“Es evidente cuál es nuestra posición más íntima. Si nosotros venimos desde hace mucho tiempo en la pelea de tener un nuevo marco constitucional y por lo tanto yo sigo siendo un esperanzado del proceso constituyente y espero que el 4 de septiembre sea un momento de unión de los chilenos y pase lo que pase, yo el liderazgo que voy a ejercer va a ser para encontrarnos en nuestro país en torno a un nuevo texto constitucional”, aseguró.

Violencia y seguridad social

Gabriel Boric abordó los hechos de violencia que se han registrado a lo largo del país, sobre todo por los episodios protagonizados por la denominada “banda de overoles blancos” en el contexto de las manifestaciones estudiantiles en la capital.

“La violencia no es el camino para expresar demandas que puedan ser legítimas. Desde el Gobierno y desde el Ministerio de Educación, con el ministro Marcos Ávila, hemos tenido las puertas abiertas a los estudiantes para poder trabajar en conjunto todos los temas que sean necesarios (…) no nos olvidamos que hasta hace poco estábamos del otro lado y por lo tanto, siempre que haya voluntad de diálogo, nosotros vamos a responder”, sentenció.

En esa misma línea, el presidente señaló que “la violencia termina finalmente perjudicando las mismas demandas legítimas de la mayoría de las comunidades estudiantiles y no es la vía por la cual se van a lograr éxitos o avances”, agregando que “hay vías que son mucho más eficientes y legítimas para poder lograr los fines que compartimos que es mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país”.