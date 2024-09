“No maneje con copete”: Presidente Boric alerta por alta cifra de muertos en solo 3 días previo a Fiestas Patrias

El mandatario dijo que desde el viernes se han reportado 23 fallecidos por accidentes de tránsito, lo que ha causado preocupación ad portas de la celebración del “18”. “No tomen la pelotuda decisión de mirar el celular mientras manejen… no hemos estado bien”, afirmó.

Un preocupante y director mensaje hizo este lunes el presidente Gabriel Boric, en el marco de la celebración de Fiestas Patrias y ante la elevada cantidad muertos en solo tres días.

¿Qué pasó?

Ayer, el Gobierno advirtió preocupantes cifras de personas fallecidas durante el fin de semana previo a la celebración de Fiestas Patrias. Durante la jornada, la ministra Carolina Tohá afirmó que había 14 decesos por accidentes de tránsito.

Estos siniestros están vinculados a típicos factores de riesgo, como exceso de velocidad, consumo de alcohol, peatones que cruzan las vías de manera imprudente, agregó.

No obstante, la cifra aumentó hasta este lunes. Según afirmó esta mañana el presidente Boric, desde el viernes hasta la fecha se han reportado 23 fallecimientos.

La situación eleva la preocupación en el Gobierno, considerando que la celebración por el “18” se extenderá, en general, desde mañana en la noche hasta el domingo 22 de septiembre.

“No hemos estado bien”

Durante una actividad oficial en Pudahuel, el mandatario hizo un llamado a la responsabilidad y evitar acciones inapropiadas por parte de los conductores, como manejar utilizando el teléfono celular o hacerlo después de haber bebido alcohol.

“Vamos a ser más majaderos en insistir en que asistan solo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas, a no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante la vida de ustedes y la de personas que no conocen estar en juego en una decisión tan sencilla como esa. No tomar la…, no tengo otra palabra que no sea, la pelotuda la decisión de mirar el celular mientras uno está manejando, y creo que en esto hay que ser duros”, sostuvo.

“Desde el viernes hasta la fecha, como sociedad, no hemos estado bien en esta materia. Tenemos 23 personas fallecidas desde el viernes hasta hoy en accidentes de tránsito, la gran mayoría de ellos producto de gente que estaba conduciendo habiendo bebido alcohol o en exceso de velocidad, y también en otra falta que es muy usual en estos días, que por ganar unos metros o ganar unos minutos, un peatón cruza en lugares no habilitados”, agregó.

De este modo, el jefe de Estado pidió ser responsables: “Que esta fiesta sea un motivo de alegría, de encuentro, de celebrar las tradiciones patria, de disfrutar con los amigos, con la familia, de encontrar nuevos amores, pero eso tiene que ser siempre con responsabilidad”.

Además, comentó que, como Gobierno, estarán desplegados en distintos puntos del país, al igual que otros servicios del Estado, como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

“Por cierto, a los fonderos y fonderas, a los emprendedores, a las emprendedoras, todos vamos a estar desplegados para que ustedes lo pasen bien y pasémoslo bien juntos”, indicó, para luego reiterar: “No maneje con copete. Si va a tomar, pase las llaves. Si va a tomar, no salga en el auto”.

“Su vida y la de otra persona que merece la tranquilidad de poder disfrutar segura está en juego en esto”, sentenció.