Gobierno llama a la precaución en la conducción: Ya hay 14 fallecidos por accidentes viales el fin de semana previo al 18

La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que se estarán realizando controles a lo largo del país, con el fin de evitar que se produzcan más accidentes de tránsito. También llamó a no tomar si se maneja, a respetar las señales del tránsito y a no exceder la velocidad.

El Gobierno advirtió sobre las preocupantes cifras de muertes en accidentes de tránsito durante el fin de semana previo a las Fiestas Patrias.

En medio de una fiscalización vehicular del Plan 18 Seguro, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que hay 14 personas fallecidas, y alertó que las características de los siniestros han sido “todas vinculadas a los típicos factores de riesgo que conocemos: exceso de velocidad, consumo de alcohol, atraviesos por parte de peatones de manera imprudente“, dijo a CHV Noticias.

Según dijo, la situación es muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que aún queda una semana completa de celebraciones dieciocheras. “Quedan muchos días y los cuidados que tengamos hoy pueden evitar sucesivas muertes en los días que vienen”, sostuvo.

Hasta ahora, funcionarios policiales han realizado 35 mil fiscalizaciones, y se ha logrado sacar de circulación a 60 personas durante el fin de semana, luego de realizarles testeos preventivos.

La autoridad destacó que dichos controles son reforzados, ya que se hacen junto al Senda. En detalle, se trata de que si una toma de alcotest o narcotest sale positiva, en el mismo lugar se puede sacar una toma de sangre, por lo que no es necesario trasladar a las personas a recintos de salud.

Estas inspecciones se están llevando a cabo por 15 horas seguidas y los funcionarios se van moviendo, ya que “la gente se alerta por Waze” y se van por otras rutas, para así evitar las fiscalizaciones, aseguró la ministra.

En ese sentido, fue enfática en señalar que “el objetivo no es andar persiguiendo a la gente, arruinarles la fiesta. “No queremos sacar partes, lo que queremos con este control es evitar accidentes y mandar la señal para que las personas sepan que puede haber un control y, por lo tanto, una razón adicional para cuidarse, no tomar, respetar las señales del tránsito, no exceder la velocidad”, dijo.

Tohá también hizo un llamado a población a asistir a fondas autorizadas y evitar fiestas clandestinas.