“Tiene una fuerza que es muy convocante”: Presidente Boric elogia trayectoria y liderazgo de Kamala Harris

En conversación con corresponsales extranjeros, el mandatario valoró el trabajo de la inminente candidata presidencial del Partido Demócrata. Además, afirmó que la decisión de Joe Bien es “respetable y destacable”, indicando que también ha felicitado por “su contribución y trayectoria”.

“Tiene una fuerza que es muy convocante”. De esta forma elogió el presidente Gabriel Boric la trayectoria profesional y el liderazgo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

La exfiscal es inminente candidata presidencial del Partido Demócrata, luego de que el presidente Joe Biden anunció que finalmente no competirá contra Donald Trump en las elecciones de noviembre, y especialmente, luego que tanto el mandatario norteamericano, como distintos personeros de su sector, le expresaron su apoyo electoral.

¿Qué dijo Boric?

Este jueves, el presidente se reunió con corresponsales extranjeros en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Santiago. En la instancia también participó el ministro Alberto van Klaveren.

Fue en ese contexto cuando se le consultó el mandatario su opinión sobre Kamala Harris.

“He tenido la oportunidad de compartir con ella. La primera vez fue en la cumbre de la APEC en Tailandia, en donde tuvimos una interesante conversación. Después nos hemos encontrado en diferentes foros multilaterales, el último fue en la Cumbre sobre la Paz en Ucrania, en Suiza. Tengo una muy buena opinión de ella. Estuve leyendo fragmentos de su libro que, me imagino que lo sacó cuando era fiscal de California, tiene que ver con el combate al crimen, a propósito de los fenómenos de crimen organizado que se están viviendo en América Latina. Me pareció tremendamente lúcido”, respondió.

Y bajo ese punto, el jefe de Estado afirmó que la vicepresidenta norteamericana “tiene una fuerza que es muy convocante”, aunque, precisó, “como es regla en materia diplomática, no corresponde que yo me pronuncie a favor de una u otra candidatura”.

“Las preferencias que personalmente tengo creo que son evidente, respecto a dónde me sitúo en el espectro político, tanto en función de principios y lo que he señalado respecto del respeto a los derechos humanos, la legislación internacional, la promoción de la democracia en todas sus dimensiones. Pero no soy quién, ni creo tener el poder para incidir en las elecciones de Estados Unidos”, continuó.

Finalmente, el presidente Boric aprovechó el espacio para también reconocer al presidente Biden. “Creo que su decisión es muy respetable, destacable y personalmente lo he saludado por su contribución y su trayectoria”, expresó.