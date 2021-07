“Creo que ante el abandono que ha hecho el Estado de Chile, primero en quitarle la vista, después en abandonarla, después en la impunidad en la que se ha desenvuelto que genera tanta frustración, los responsables de que Fabiola no pueda ver, yo no puedo si no hacer el esfuerzo por comprenderla, por empatizar con su rabia“.

Con esas palabras se refirió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a los dichos de Fabiola Campillai luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocara la prisión preventiva del ex carabinero Patricio Maturana.

“Hasta que haya justicia en este país (…) salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo“, manifestó el viernes Campillai.

En entrevista en Meganoticias, el diputado dijo que en un eventual futuro gobierno “vamos a terminar con la incompetencia y desidia criminal del Estado de Chile” y agregó que en este tema son claves “la verdad, justicia y reparación” hacia Fabiola Campillai y para todos aquellos que vieron sus derechos humanos vulnerados durante el estallido social de 2019.

“No es un llamado que yo haría, por cierto, pero no soy quien para juzgar el dolor de Fabiola y lo que ella ha sufrido producto de la incompetencia y desidia criminal del Estado de Chile”, agregó.

En el mismo contexto, el parlamentario se refirió a la agresión que sufrió cuando fue el viernes Santiago 1 a ver a los presos del estallido social, hecho que fue condenado transversalmente por la clase política.

Al respecto, reflexionó: “los presos no están bien, hay personas que están en prisión preventiva que se extienden de manera indiscriminada”.

“Se ha instalado una mentira durante mucho tiempo, que yo o el Frente Amplio somos responsables de la prisión política en Chile y quiero decir que eso es totalmente falso“, afirmó. En este sentido, indicó que entiende la frustración de quienes están privados de libertad, pero que no permitirá que se siga diciendo que ellos como coalición aprobaron las leyes que restringen o reprimen la protesta social.