Bachelet alerta avance de la ultraderecha: “Debe preocuparnos a todos, ya que es una amenaza para las democracias”

Este domingo, El País Chile publicó una columna de la expresidenta Michelle Bachelet, en la que advierte sobre el “preocupante avance de la ultraderecha“.

¿Qué dijo Bachelet sobre la ultraderecha?

En su columna, la otrora mandataria señaló que el avance de la ultraderecha es un fenómeno que “debemos seguir con atención”. “El riesgo del avance de las ultraderechas es que no creen verdaderamente en la democracia y, por lo mismo, toman medidas estando en el gobierno que socavan las instituciones”, complementó.

“No aceptan los derechos de las minorías ni el Estado de derecho, no creen realmente en la separación de los poderes, y todos estos son pilares de la democracia (…). Quienes creemos que la democracia, pese a no ser un sistema perfecto, es el mejor que tenemos, debe alertarnos del avance de estas derechas extremas”, agregó.

En esta línea, afirmó que buscan hacer retroceder derechos que las mujeres con tanto esfuerzo han ganado, asegurando que retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos “suele estar entre sus objetivos”. “Las mujeres no podemos permitir que las ganancias que hemos logrado (…) se desvanezcan en gobiernos de ultraderecha”.

Por otra parte, aseguró que uno de los errores que se está repitiendo a lo largo del mundo, es que los partidos de derecha convencional “están intentando imitar a los partidos de ultraderecha, porque piensan que así podrán atraer a esos votantes”.

La ex jefa de Estado sostuvo que con esto, sin embargo, “lo único que logran es propiciar y fomentar las políticas de la ultraderecha, desdibujando su propia ideología. Las derechas deben decidir con quiénes pactar a la hora de hacer gobierno”.

Según la presidenta, el desafío es escuchar las demandas de la ciudadanía, ya que muchas veces el voto hacia la ultraderecha es un voto de protesta y contra la política. “Es necesario que las y los gobernantes den respuesta a las necesidades de las personas, porque si las democracias dejan de ser efectivas, dejan también de tener sentido para las personas”.

“El avance de la ultraderecha debe preocuparnos a todos, porque es una amenaza para las democracias. Como planteara Hannah Arendt: ‘Los que escogen el mal menor olvidan rápido que han escogido el mal’. Por esto debemos entregar alternativas políticas viables a las personas, alternativas que no socaven nuestras democracias, sino que las fortalezcan”, cerró.