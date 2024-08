“Interior ha fracasado en seguridad”: Ausencia de Tohá marca tensa discusión por estado de excepción en Macrozona Sur

La secretaria de Estado, que fue ampliamente cuestionada por parlamentarios tras su ausencia en la discusión de la Cámara, no estuvo presente en la instancia debido a su participación en la promulgación de la reforma a los códigos Penal y Procesal Penal realizada más temprano esta mañana.

Tensión se vivió este martes en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados para renovar la prórroga del estado de excepción que rige en la Macrozona Sur, debido a la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Sala.

La secretaria de Estado se ausentó, debido a su participación en la promulgación de la reforma a los códigos Penal y Procesal Penal; sin embargo, la instancia contó con la presencia del ministro (s) de Defensa, Ricardo Montero.

Lo que se discute “es una ley que le corresponde a Interior. Desde ese punto de vista, me parece insólito que la ministra del Interior no esté preocupada de construir, sino que más bien de promulgar leyes. No me parece que la excusa sea que estuvo en la mañana promulgando una ley“, manifestó el diputado Francisco Undurraga (Evolución Política).

En la misma línea, el parlamentario señaló que “la ministra del Interior, quien torea permanentemente a este Congreso y que se saca y escabulle todos los bultos en materia de inteligencia, debe estar presente en la sala para iniciar la discusión”.

La diputada Joana Pérez (Demócratas) también cuestionó la ausencia de Tohá, asegurando que “un estado de excepción no se puede desligar de lo que ocurre con la seguridad y con los otros ministerios. Me habría gustado que estuviera la ministra acá, ya que muchos han pedido la renuncia del sector de Interior porque ha fracasado en políticas en materia de seguridad. Todo lo que hagamos es insuficiente, sin duda”.

La congresista también acusó un desinterés por parte del Gobierno en generar normativas que resuelvan la problemática en la zona y una instrumentalización de las policías por parte de las autoridades.

“No vamos a permitir que la ministra del Interior vaya a la Región del Biobío, no tenga una agenda clara y utilice a las policías para un punto de prensa o para una actividad de campaña”, fustigó la parlamentaria.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que “si estamos en un estado de excepción, que se respete la institucionalidad y si el Gobierno quiere hacer campaña, que no utilice la seguridad“.

Revisa la sesión a continuación