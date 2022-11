La Red dio a conocer un audio del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comentando el nuevo uniforme que los funcionarios de la institución policial utilizarán para realizar sus servicios.

“Ya no van a tener que andar con todo, hoy día parecemos cualquier cosa cuando estamos en la calle y eso genera un distanciamiento con la comunidad. Queremos tener un carguero que sea más cercano con la comunidad y este uniforme lo va a permitir”, sostuvo el general.

Según sus palabras, la idea es partir un piloto con un uniforme, el cual cuenta con una polera tipo outdoor manga larga que tiene algunos elementos reflectantes y la bandera de Chile “para darle un sentido más nacionalista, con el escudo institucional bordado también y va a tener un solo parche con velcro que es el nombre y el grado, no va a tener grados”.

Del mismo modo, el uniforme tendrá “elementos reflectantes en la espalda, filtro UV, pero además bajo de esa polera van a usar un chaleco antibalas de última tecnología y que es como una polera que se utiliza y cubre totalmente el cuerpo que es de un polímero mucho más efectivo”.

El pantalón, en tanto, cambiará la tela por una tipo outdoor que tendrá un bolsillo, bandera chilena, “tela inteligente que no se plancha, secado rápido, no se rajan”. En ese sentido, el Gral. Yáñez cree que la prenda será “mucho más cómoda que lo que actualmente utilizan para el servicio, que es de los años 90 y que claramente no están hoy día a la altura de los estándares de cómo tenemos que enfrentar las operaciones policiales”.

Asimismo, anunció que “cambiamos la gorra por un quepí, que no significa que no vamos a tener gorra, que la vamos a dejar para ceremonias y actividades oficiales. Esta va a ser una tenida meramente operativa. El quepí va a ser único, todos van a usar el mismo, sin laureles, hueón, sin nada. Un quepí único con el logo de Carabineros. Quedó muy bonito”.

“Esto va a ser un cambio no de forma, porque es una necesidad. Hoy andamos con un zapato que es de vestir, un pantalón que es de vestir que uno se agacha y se puede rajar, con corbata. Entonces, va a ser realmente un cambio importante en la funcionalidad de lo que tiene que hacer el carabinero y en la comodidad, pero no traicionamos nuestros colores institucionales, que se mantienen”, describió Yáñez.

El actual uniforme de Carabineros