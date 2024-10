Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron este martes que Irán lanzó cerca de 180 miles contra su territorio. El embajador israelí Gil Artzyeli indicó que la gran mayoría de los chilenos en el lugar logró refugiarse del taque.

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, reportó que los chilenos en Israel vivieron el masivo ataque iraní al interior de refugios.

Durante la tarde de este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron que Irán lanzó cerca de 180 misiles en contra su territorio. Al respecto, indicaron que los civiles israelíes se encuentran en refugios antibombas.

Situación de chilenos

En medio de la situación, el embajador israelí entregó un breve reporte -desde el Congreso Nacional- sobre la situación de los chilenos en el país de Medio Oriente. “En Israel hay más de 10 mil chilenos. Toda la gente en Israel estaba en refugios durante el ataque de Irán, tuvimos una alerta de 10 minutos antes. Toda la gente entró en refugios, porque invertimos mucho en defender a nuestra población”, sostuvo.

No obstante, también indicó que, como autoridades, aún no cuentan con resultados de víctimas: “No tengo la cifra, pero la gente en general, la mayoría, está bien“.

Además, comentó que el Gobierno de Israel está evaluando los daños de lo ocurrido. En ese sentido, sostuvo que la información será entregada durante la jornada.

Finalmente, Artzyeli aprovechó el espacio para condenar la situación y emitió una advertencia: “Este ataque no va a quedar sin respuesta“.