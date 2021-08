Las renuncias han marcado la jornada de este viernes para La Lista del Pueblo, la convencional por el D7 Camila Zárate dejo la agrupación y ahora Claudia Pérez, asesora de Giovanna Grandón, siguió sus pasos.

La renuncia de Pérez se da luego de que la asesora y ex integrante del comité ejecutivo acusara hostigamiento en su contra. “Yo Claudia Pérez M. he decidido renunciar formalmente a La Lista del Pueblo (LDP), agrupación de la cual formaba parte, debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes” indicó mediante un comunicado.

“Si bien, me alejé del conglomerado hace más de una semana, cuando se impugnó la decisión soberana de la Asamblea en tres oportunidades, no es hasta ahora que lo hago formalmente. Al manifestar mi desacuerdo fui víctima de llamadas, mensajes y falsas acusaciones, lo que me llevó a estudiar posibles acciones legales con mi abogado” cerró el comunicado emitido por la ex miembro de La Lista del Pueblo.

Grandón anunció “parelé” a La Lista del Pueblo

La convencional también conocida como “Tía Pikachu” anunció también en esta jornada que “desde hoy, me desligo un rato” de la Lista del Pueblo para enfocarse en su trabajo en la Convención Constitucional.

Si bien reconoció, en entrevista con La Segunda que no se trataba de una renuncia a la agrupación, sí se trataba de un “parelé” con la lista. “Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la LDP, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones (…) desde hoy, me desligo un rato para hacer mi ‘pega'” señaló la convencional a dicho medio.

Las renuncias de Camila Zárate y Claudia Pérez a La Lista del Pueblo se suman a las de Elisa Giustinianovich y Loreto Vidal.