“Asesinos”: Presidente Boric fustiga nuevo bombardeo de Israel a escuela en Gaza en el que murieron 18 personas

El Presidente Gabriel Boric criticó, en duros términos, los dos ataques aéreos realizados por fuerzas israelíes en Nuseirat, los que alcanzaron una escuela y sus alrededores.

Por dicho motivo, se reportó la muerte de 18 personas, entre los que se encuentran seis funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Boric aseguró que “una vez más el ejército de Israel ataca una escuela en Gaza. 18 muertos, refugiados y funcionarios de la UNRWA. Asesinos. No hay justificación alguna a esta barbarie“.

“Desde Chile respaldamos al Secretario General de la ONU, António Guterres, en su clamor por el cese al fuego“, añadió el mandatario.

En su mensaje, Boric replicó a una publicación de Guterres en la que señalaba que “lo que está ocurriendo en Gaza es totalmente inaceptable. Una escuela convertida en refugio para unas 12,000 personas fue golpeada hoy nuevamente por ataques aéreos israelíes”.

“Seis de nuestros colegas de UNRWA están entre los fallecidos. Estas violaciones dramáticas del derecho internacional humanitario deben detenerse ya”, sentenció el Secretario General de la ONU.

What’s happening in Gaza is totally unacceptable.

A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.

Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.

These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024