El Partido Por la Democracia (PPD) removió de forma permanente de las comisiones de Obras Públicas y Agricultura al diputado independiente e integrante de dicha bancada René Alinco, tras aprobar la moción de censura contra su colega de Revolución Democrática (RD) Consuelo Veloso.

El diputado y jefe de la bancada del PPD, Cristián Tapia, informó que la decisión se tomó de manera unánime por el comité de la colectividad: “No son sanciones, es vivir la realidad. René Alinco hace rato que no se siente bien en la bancada, no lleva a cabo los acuerdos que nosotros tomamos, prácticamente no le interesa lo que nuestro sector político determine o converse”.

Lee también: Diputada Pérez: “En la DC no podemos seguir permitiendo las faltas de respeto del Partido Comunista”

La decisión de aprobar la censura contra Veloso corresponde a la tercera acción de Alinco que ha generado molestia en el oficialismo, después de lo ocurrido con el diputado Jorge Brito (RD) en la Comisión de Defensa y la diputada Claudia Mix (Comunes) en la comisión investigadora de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Aquí hay temas súper sensibles, como estar censurando a una presidenta de la comisión de Agricultura y estar votando con la derecha y con la extrema derecha”, expresó Tapia. En ese sentido, el parlamentario fue enfático en señalar que el voto de Alinco de este martes fue “la gota que rebalsó el vaso”.

Finalmente, el jefe de bancada informó que el diputado de la Región de Aysén podría asumir como integrante de la Comisión de Familia, en el caso de que sea aprobada su reubicación. Sin embargo, manifestó que “lo más caballero que podría hacer (Alinco), y manteniendo todo el respeto y la cordura, es que si él no se siente bien en nuestra bancada debería estar buscando un lugar donde se sienta realizado”.

El diputado Héctor Ulloa asumirá en la Comisión de Agricultura, mientras que el independiente Carlos Bianchi en Obras Públicas.