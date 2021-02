El pasado 18 de febrero, el alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, presentó un recurso de protección contra Metro de Santiago por considerar como insuficientes las medidas sanitarias adoptadas por el servicio subterráneo, específicamente en aquellas estaciones de la comuna y los carros que recorren la red.

“Como alcalde estoy muy preocupado por lo que sucederá en marzo con el regreso de los sanmiguelinos a sus rutinas, el retorno de las personas que salieron de vacaciones y un eventual colapso en el sistema de transporte público en el denominado súper lunes”, planteó Sanhueza.

“Nos hemos percatado de que las medidas para el cuidado de la población, son insuficientes en las estaciones de Metro emplazadas en la comuna, así como también al interior de los carros. La Línea 2, que cruza San Miguel, es la tercera con más viajeros en la red”, agregó el jefe comunal.

Asimismo, destacó que actualmente San Miguel se encuentra en Fase 2, con 155 casos activos al 18 de febrero y un total de 19.709 inoculados contra el COVID-19.

“Nosotros tomamos todas las medidas, pero la gente sube al Metro y queda en zona roja y en estado de desamparo total. Yo como alcalde no voy a permitir más esta indolencia, no voy a ser cómplice de algo así y si es necesario pedir el cierre de algunas estaciones porque no cumplen con medidas mínimas de higiene y prevención, lo voy a hacer“, sentenció el jefe comunal respecto a este recurso que alude principalmente a las estaciones de El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño, en la Línea 2, y Biobío y Franklin en la Línea 6.

Acción judicial

De acuerdo al documento legal con que se presentó el recurso, Sanhueza argumentó que “el aumento de los contagios en la comuna se atribuye a la disminución de las medidas de protección y cuidados propios del efecto esperanzador del proceso de vacunación los que se pueden evidenciar, particularmente, en el mayor centro de aglomeración humana existente en la comuna: la empresa de transporte de pasajeros Metro S.A., que en lo específico cuenta con seis estaciones en el territorio comunal”.

“En efecto, si bien consta a este recurrente -aunque sólo por medio de la página web de Metro de Santiago, las medidas de sanitización con biotecnologías y amonio cuaternario adoptadas por el recurrido, que insisto no son visibles a sus usuarios- lo cierto es que al hacer ingreso a las estaciones de Metro de la comuna de San Miguel, no existe control de temperatura de la población usuaria (…); luego no se evidencian señaléticas de tránsito de pasajeros; en el andén, no existen demarcaciones de ninguna especie a fin de garantizar el distanciamiento social necesario e instruido como medida sanitaria por el Ministerio de Salud; finalmente, dentro del vagón tampoco se evidencian asientos segregados y/o separaciones en las tomas de pasajeros”, detalló la autoridad.

En base a dichos argumentos, el alcalde de la comuna indicó que “en un territorio absolutamente integrado por la red de metro, esta grave omisión resulta ser absolutamente reveladora, puesto que todas las instituciones sean públicas o privadas nos hemos visto obligadas a adoptar medidas de seguridad y de prevención de contagio del COVID-19″, consignó el escrito presentado ante el Poder Judicial.