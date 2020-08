Este sábado por la noche se registraron enfrentamientos entre vecinos y comuneros mapuche, quienes habían ocupado los municipios de las ciudades de Traiguén, Ercilla, Victoria y Curacautín, en la Araucanía.

Inmuebles destruidos, autos quemados y civiles heridos fue el saldo de una noche de violencia, que fue condenada transversalmente por las autoridades locales.

El alcalde de Ercilla, José Viugrón, lamentó: “Es un momento desgraciado para nosotros. Nos destruyeron la casa de todos los ercillanos, un grave daño a la institucionalidad pública. Atentaron contra un edificio público que está al servicio de la comunidad que maneja muchos programas y donde atendemos a la gente para darle un mejor pasar en la vida.

Luego, añadió: “Afortunadamente no hubo víctimas humanas. Nos podremos parar en términos de infraestructura, pero va a pasar mucho tiempo porque quedan los corazones muy rotos y la gente queda muy atemorizada”.

Vilugrón pide que el gobierno se haga presente: “El gobierno debe buscar a los mejores hombres para dialogar, si no los encuentra, sencillamente esto va a durar mil años más. Porque dentro de todos los gobiernos que han pasado en los últimos años no han tenido la capacidad de diálogo. Con una institución como la Conadi que es nefasta y que me suena a corrupción”.

Por su parte, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, también criticó al Ejecutivo: “La mitad de la provincia estaba tomada, acá no era cosa de tomar palos y sacarlos, sino que había que tener una acción política para poder resolver este tema, y fue de lo que este gobierno careció”.