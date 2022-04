La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, se pronunció ante una situación ocurrida en su comuna y que fue viralizada en redes sociales.

Un sujeto agredió a dos trabajadores de una tienda de alimentos luego de que no lo dejaran entrar al recinto con su mascota.

Les dijo “monos de mierda, ustedes deberían estar comiendo plátano de los árboles“, “están en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes”, “lo que tienes que hacer es tomar un avión y devolverte a tu país”, y otra serie de insultos.

La alcaldesa Ríos enfatizó en que “no podemos permitir actos de racismo y xenofobia”

En ese sentido, detalló que “se debe garantizar la integridad de las personas, independiente de su nacionalidad, y no normalizar estas agresiones”.

Asimismo, aseguró que “desde la Oficina de Personas Migrantes de la Municipalidad de Ñuñoa nos ponemos a disposición para apoyar y contener a los afectados”

